Caída de rayo incendia palmera en Los Remedios; moviliza a Bomberos

Una palmera terminó envuelta en llamas durante la tarde de este sábado 24 de octubre, luego de que presuntamente fuera alcanzada por un rayo durante la tormenta eléctrica registrada en la ciudad de Durango, situación que provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos.

El incidente se registró sobre la calle Camino de la Niebla, en las inmediaciones del bulevar Los Remedios, donde vecinos solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia al percatarse de que el fuego comenzaba a consumir la palmera.

A través del sistema de emergencias 911 se recibió el reporte, por lo que elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil acudieron al lugar a bordo de una máquina de ataque rápido, con la finalidad de combatir las llamas y evitar que alcanzaran otros puntos cercanos.

Gracias a la intervención de los bomberos, el incendio quedó controlado en cuestión de minutos, sin que se registraran personas lesionadas ni se reportaran daños adicionales. De manera preliminar, se estableció que una descarga eléctrica pudo haber originado el fuego.

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones durante las tormentas eléctricas, principalmente evitar refugiarse debajo de árboles o permanecer cerca de postes y estructuras expuestas, debido al riesgo que representan las descargas atmosféricas.