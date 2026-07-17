Caída en la construcción comienza a afectar empleo y la producción en Durango: AMEXME

La desaceleración que enfrenta el sector de la construcción en Durango ya comienza a reflejarse en una menor actividad productiva y en descansos parciales de personal dentro de empresas encabezadas por mujeres.

Jasmín Maroun, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), explicó que el impacto se concentra principalmente en negocios relacionados con la construcción, donde, según cifras citadas por el organismo, la caída en la actividad pasó de alrededor del 40 por ciento a principios del año pasado a un 52 por ciento en la actualidad. Indicó que la disminución obedece a la escasez de proyectos y a la falta de liquidez, situación que también ha alcanzado a la obra privada.

La dirigente señaló que esta contracción tiene efectos directos sobre el empleo, ya que la menor demanda obliga a algunas empresas a reducir temporalmente su ritmo de producción y otorgar descansos parciales a trabajadores. Precisó que la duración de estas medidas depende del comportamiento de las ventas y de la carga de trabajo disponible.

Entre las actividades afectadas mencionó la fabricación de materiales para la construcción, como bloques, cuya producción disminuye cuando baja la demanda del mercado. Advirtió que, de mantenerse la tendencia durante el segundo semestre del año, el panorama para las empresas podría complicarse aún más, tanto por la reducción de ingresos como por los compromisos financieros de fin de año.

La dirigente de AMEXME consideró que una de las alternativas para contener el impacto es fortalecer el consumo interno y generar condiciones que reactiven la economía estatal, de manera que las empresas locales recuperen ventas, mantengan su capacidad productiva y preserven las fuentes de empleo.