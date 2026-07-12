Caifanes hace historia y reúne a 65 mil fans en el Estadio GNP

Hay bandas que llenan recintos y hay bandas que convierten cada concierto en un ritual colectivo. Caifanes volvió a demostrar por qué es uno de los nombres más influyentes del rock en español al reunir este sábado a 65 mil personas en el Estadio GNP, en una noche que confirmó el extraordinario momento que vive la agrupación, impulsada también por el renovado interés que despertó su música tras el Mundial 2026.

Semanas después de que Spotify revelara que "Aquí no es así" incrementó sus reproducciones en 419% durante el partido entre México e Inglaterra, convirtiéndose en uno de los himnos espontáneos de la afición mexicana, la banda volvió a comprobar que ese fenómeno trascendió las plataformas digitales y se reflejó también en los escenarios. Lo que comenzó como la banda sonora de miles de aficionados durante la Copa del Mundo terminó por convertirse en un nuevo impulso para una carrera que supera las cuatro décadas.

El concierto en el Estadio GNP llegó después de dos exitosas presentaciones en el Auditorio Nacional y una más en el Palacio de los Deportes durante mayo, una muestra de la extraordinaria convocatoria que mantiene la agrupación encabezada por Saúl Hernández, junto a Diego Herrera, Alfonso André, Rodrigo Baills y Marco Rentería.

UNA NOCHE PARA LA HISTORIA

La velada comenzó precisamente con "Aquí no es así", el tema que recientemente volvió a conquistar a nuevas generaciones, seguido por "Para que no digas que no pienso en ti", dando inicio a un recorrido por algunos de los capítulos más importantes de la historia del rock mexicano.

A lo largo de más de dos horas, Caifanes ofreció un espectáculo en el que la intensidad musical y la conexión con el público fueron las protagonistas. Cada canción fue coreada por miles de voces que demostraron que el legado de la banda permanece intacto y continúa creciendo con el paso del tiempo.

UN LEGADO QUE SIGUE CRECIENDO

Pocas agrupaciones pueden presumir una base de seguidores tan diversa. En el Estadio GNP convivieron quienes han acompañado a Caifanes desde finales de los años 80 con jóvenes, niños y adolescentes que descubrieron su música recientemente, ya sea por recomendación familiar o por el fenómeno que vivieron canciones como "Aquí no es así" durante el Mundial.

Con más de 40 años de trayectoria y un calendario que suma más de 56 presentaciones tan sólo este año, la banda reafirma su lugar como uno de los máximos referentes del rock latinoamericano, manteniendo una vigencia que pocas agrupaciones pueden igualar.

UN CIERRE A LA ALTURA

Después de una noche cargada de emoción, Caifanes se despidió con dos de los temas más emblemáticos de su repertorio, "La célula que explota" y "La Negra Tomasa", provocando un último estallido de euforia entre los asistentes.

El concierto terminó como comenzó, con una comunión absoluta entre banda y público. Cinco músicos sobre el escenario y 65 mil voces demostraron que, más de cuatro décadas después de su nacimiento, Caifanes sigue siendo mucho más que una banda, es un fenómeno del rock mexicano.