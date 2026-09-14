'Calendario Mágico' en Durango: habrá 'megapuente' por el Grito de Independencia 2026

A unos días del puente por la Independencia de México, este lunes 14 de septiembre el gobernador de Durango anunció un “megapuente” que se extenderá durante cinco días, para estudiantes de educación básica.

El anuncio fue dado a conocer este mismo lunes a través de un video publicado en redes sociales, en el que se explicó que después del martes 15 de septiembre cuando se llevará a cabo el Grito de Independencia y un concierto por parte de Los Rieleros del Norte, el miércoles 16 muchas personas suelen desfilar por lo que “pareciera como que es asueto, pero no es tan asueto”.

Por este motivo, se agregaron dos días más al “megapuente”.

¿Qué días no habrá clases?

En esta ocasión, el megapuente comenzará el miércoles 16 de septiembre, fecha que sí está marcada dentro del calendario de descansos oficiales, pero se extenderá también al jueves 17 y viernes 18 de septiembre, para regresar a las aulas hasta el próximo lunes 21 de septiembre.

¿Para quiénes aplicará?

En esta ocasión, al igual que los otros megapuentes que han sido anunciados del ya conocido “Calendario Mágico”, el descanso aplicará para todos los trabajadores de Gobierno, para la parte educativa y Sector Salud.

Además, indicó que se extiende también la “invitación” al Tribunal y al Legislativo unirse a estos días de descanso, “para todos andar en el mismo canal”.