Calendario oficial de la Pensión Bienestar noviembre 2026: ¿cuándo comienzan los pagos?

¡Ya está aquí! El calendario del último pago de 2026 de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores fue publicado este lunes 26 de octubre, por lo que ya se tiene la fecha de inicio de los depósitos del apoyo que otorga este programa social.

Luego de que el pasado mes de septiembre se depositara el último pago de la Pensión dirigida a los adultos mayores, con la próxima llegada de noviembre se espera el siguiente pago del apoyo, correspondiente al último bimestre del año.

Aunque quedan aún algunos días de depósitos para los beneficiarios de la Beca Benito Juárez, este lunes 26 de octubre la Secretaría y el Banco del Bienestar compartieron el calendario de las fechas de pago de los adultos mayores, que al igual que en ocasiones pasadas, recibirán su depósito de manera escalonada y de acuerdo con la inicial del primer apellido de los inscritos.

¿Cuándo comenzarán los pagos?

Para este mes de noviembre de 2026, el calendario oficial de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores indica que será el próximo martes 3 de noviembre cuando comenzará la dispersión.

Para ese día, se prevé que reciban su pago los beneficiarios de este programa cuyo primer depósito corresponderá a aquellos cuyo primer apellido comience con la letra A.

Se prevé que los pagos de la Pensión continúen a lo largo de todo el mes, en orden alfabético hasta concluir con las últimas letras, el viernes 27 de noviembre.

¿De cuánto es el pago?

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría del Bienestar, el pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores es de 6 mil 400 pesos cada bimestre, siendo este uno de los programas sociales que más dinero otorga a sus beneficiarios.

Con este pago de noviembre, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, concluyen los depósitos correspondientes a 2026, para luego reanudarse en enero de 2027, con un nuevo calendario de dispersiones.

Recomendaciones del Banco del Bienestar

Como en ocasiones pasadas, el Banco del Bienestar sugiere a sus usuarios acudir a la sucursal bancaria únicamente cuando se está seguro que ya se tiene el depósito.

De igual manera, recuerdan que no es necesario acudir a retirar el dinero el mismo día del depósito, pues el recurso permanece intacto en la cuenta hasta el momento en que es retirado.