Calendario SEP: ¿Cuándo es el próximo puente escolar después del 2 de noviembre?

Los puentes escolares para este año continuarán en México, esto luego de que se vivió un periodo de descanso durante finales de octubre e inicios de noviembre.

Estos días fueron por el Consejo Técnico Escolar (30 de octubre), luego se atravesó el fin de semana y posteriormente la celebración del Día de Muertos (2 de noviembre).

Los alumnos de educación básica regresarán a clases este martes 3 de noviembre , en donde continuarán con sus actividades normales hasta el nuevo descanso, que ya fue revelado por autoridades escolares.

¿Nuevo puente? Esto dice la SEP

Aunque el calendario escolar fue compartido desde el mes de julio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó recientemente la suspensión de clases de algunos días luego del puente por el Día de Muertos.

Según se sabe, el puente oficial abarcará cuatro días de noviembre, los cuales serán viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16.

El primero por la descarga escolar, el fin de semana y el lunes por la conmemoración de la Revolución Mexicana; sin embargo, el del viernes 13 dependerá de cada institución escolar en el país.

Será el martes 17 de noviembre cuando se reanuden las clases y finalmente vuelvan a esperar para tener otro descanso dentro de varios días por el nuevo Consejo Técnico Escolar del mes.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno?

Después de estos periodos de descanso, se prevé el inicio de vacaciones de invierno para los alumnos de educación básica.

Según el calendario, estas iniciarán el lunes 21 de diciembre de 2026 y terminarán el martes 5 de enero de 2027.

Posteriormente, se suspenderán labores por Día de Reyes el miércoles 6 de enero de 2027, por lo que el regreso normal será el jueves 7 de enero de 2027.