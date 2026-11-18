Los desfiles por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana se realizarán este viernes 20 de noviembre. Aunque el puente por la conmemoración ya pasó, algunos planteles ajustarán sus actividades para que estudiantes y maestros participen en los actos cívicos.

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este viernes sí hay clases en preescolar, primaria y secundaria. La suspensión general se aplicó el lunes 16 de noviembre, el tercer lunes del mes y día de descanso obligatorio por la conmemoración.

¿Dónde sí se suspenden las clases?

En Chihuahua, la Secretaría de Educación y Deporte suspendió las actividades del viernes 20 en todos los planteles de educación básica del estado para facilitar la participación de las comunidades escolares en los desfiles.

En Puebla, la suspensión de actividades presenciales se limita al municipio de Puebla y abarca las escuelas públicas y privadas de todos los niveles, desde educación inicial hasta superior.

¿Qué pasará en Durango?

En la ciudad de Durango, el desfile cívico-deportivo recorrerá la avenida 20 de Noviembre. Los cierres viales en el Centro Histórico comenzarán a las 7:00 horas.

En La Laguna de Durango, el subsecretario de Educación, Ulises Adame de León, señaló que serán pocos los planteles que suspendan clases debido a la participación de sus alumnos en el desfile. Las familias de estudiantes que participarán pueden consultar con la dirección de su escuela cómo se desarrollará la jornada.

¿Cuándo será el próximo viernes sin clases?

El calendario de la SEP marca el viernes 27 de noviembre como fecha de sesión del Consejo Técnico Escolar. Ese día, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán descanso y regresarán a las aulas el lunes 30.