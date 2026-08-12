Caliente de Durango abre taquilla para posibles playoffs ante Acereros en el Francisco Villa

La directiva de Caliente de Durango anunció la apertura de taquillas para la venta de boletos correspondientes a los eventuales juegos de postemporada en el Estadio Francisco Villa, dentro de la primera ronda de playoffs de la Zona Norte en la Liga Mexicana de Béisbol. La logística contempla atención prioritaria a la afición que ostenta abonos para la presente campaña.

El expendio de entradas operará a partir de las 10:00 horas durante los días miércoles 12 de agosto y jueves 13 de agosto. Este proceso preventivo se mantiene sujeto a la resolución de la serie, condicionado a la necesidad de disputar encuentros en suelo duranguense los días sábado o martes, conforme avance el compromiso frente a los Acereros de Monclova.

El esquema organizativo responde al desarrollo deportivo del choque eliminatorio entre las novenas de Durango y Coahuila, donde el conjunto local busca asegurar su continuidad en la pelea por el título norteño tras una serie marcada por la contundencia ofensiva y el dominio desde el pitcheo.

¿Cómo marcha la serie hasta el momento?

En el arranque del compromiso en el parque Francisco Villa, Monclova se adjudicó el primer duelo 12-6 tras revertir la pizarra con un rally de ocho anotaciones en la novena entrada. Sin embargo, la escuadra duranguense igualó las acciones en el segundo juego con una victoria de 9-3, impulsada por tres cuadrangulares del jardinero Daniel Johnson.

Durante el tercer cotejo, disputado en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle de Monclova, la novena visitante tomó el control del cruce al imponerse 7-0. El abridor Spencer Turnbull encabezó una labor monticular combinada de nueve entradas sin permitir carrera, respaldado por una sólida labor del cuerpo de relevistas.

Con la ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete encuentros, Caliente afronta los duelos cuatro y cinco en territorio coahuilense. Los resultados de esta estancia fuera de casa determinarán la extensión de la eliminatoria y la confirmación de las fechas para el retorno de la actividad al "Volcán de Villa".