Caliente de Durango: Acereros de Monclova logra remontar a los duranguenses

El primer juego de Caliente de Durango contra los Acereros de Monclova no decepcionó, y es que si bien la novena de Óscar Robles inició fuerte y llegó al último episodio con ventaja, el equipo coahuilense terminó remontando de manera espectacular al anotar ocho carreras en la parte alta de la novena entrada para llevarse el triunfo por 12-6.

La 'cachondiza' pegó primero

La novena duranguense fue la encargada de abrir la pizarra durante la tercera entrada, luego de dos primeros episodios sin daño. Jonathan Villar y Leobaldo Piña comenzaron el ataque con sencillos consecutivos.

Posteriormente, Reynaldo Rodríguez conectó imparable hacia el jardín derecho para que Villar anotara el 1-0. Poco después, Daniel Johnson produjo la segunda mediante elevado de sacrificio, con el que Piña llegó al plato para aumentar la ventaja a 2-0.

Acereros respondió con cuatro carreras

La reacción de Monclova llegó inmediatamente durante la apertura del cuarto capítulo.

Juan Mora inició el ataque con sencillo y la ofensiva visitante comenzó a castigar al abridor Joan Adon. Leo Heras produjo la primera carrera con imparable al jardín derecho, mientras que José Heberto Félix conectó un doble para impulsar otras dos anotaciones.

Alan Trejo completó el rally con sencillo productor que llevó a Félix hasta el plato y colocó el marcador 4-2 favorable para Monclova.

Caliente aprovecha el descuido

Durango respondió en la parte baja de la quinta entrada. Piña abrió el episodio con sencillo y, después de dos outs , Daniel Johnson negoció pasaporte para mantener vivo el ataque.

Fue entonces cuando apareció Yariel González, quien conectó un triple al fondo del jardín central para llevar hasta el plato a Piña y Johnson.

En el intento por retirar a González en la antesala, la pelota terminó escapándose al tercera base, situación que aprovechó el propio pelotero para anotar y completar una remontada de tres carreras.

Tras dos episodios sin movimiento, Caliente volvió a generar peligro en la parte baja de la octava.

Yariel González conectó sencillo al jardín derecho y posteriormente fue sustituido por el corredor emergente Antonio Castañeda. Más adelante, Víctor Márquez conectó un doble, suficiente para que Castañeda llegara hasta el plato y colocara el marcador 6-4 antes del último capítulo.

Una novena entrada para el olvido

Con ventaja de dos carreras, Caliente salió a buscar los últimos tres outs del compromiso. Sin embargo, lo que parecía encaminado al triunfo terminó convirtiéndose en una dolorosa remontada.

El cerrador Scott Engler no consiguió mantener la diferencia y Monclova comenzó a generar daño hasta empatar el partido. A partir de ahí, la ofensiva visitante no se detuvo.

Los Acereros terminaron armando un rally de ocho carreras producto de seis imparables. Jeckson Flores, Juan Mora, Ramón Hernández, Rodolfo Amador, Aldo Núñez, Leo Heras, Rusber Estrada y Alan Trejo fueron quienes pisaron el plato durante el fatídico episodio para los locales.

Cuando finalmente cayó el tercer out, la pizarra había pasado de un 6-4 favorable para Durango a un contundente 12-6 para Monclova.

Caliente ya no pudo responder en la parte baja de la novena y Acereros concretó el triunfo para tomar ventaja de 1-0 en la serie del Primer Playoff. Los visitantes finalizaron con 15 imparables y un error, mientras que Durango registró 10 hits sin cometer errores.

Ahora, el segundo juego es donde Caliente puede empatar las cosas, de lo contrario y vivir una victoria de Monclova, la novena coahuilense se llevaría una cómoda ventaja de 0-2. El playball se cantará en ‘El Volcán’ en punto de las 17:00 horas. Para el segundo compromiso están anunciados como abridores Odrisamer Despaigne por Caliente y Darius Vines por Acereros.