Caliente de Durango: Algodoneros barre a la novena duranguense en el Estadio Revolución

Caliente de Durango estuvo muy cerca de conseguir una valiosa victoria en territorio lagunero, pero un dramático noveno inning cambió la historia. Los Algodoneros de Unión Laguna aprovecharon el descontrol del relevo visitante para fabricar dos carreras en la última entrada y dejar tendidos a los dirigidos por Óscar Robles con marcador de 5-4 en el Estadio Revolución.

Durango reaccionó tras un inicio complicado

El encuentro comenzó cuesta arriba para la novena duranguense. Unión Laguna tomó ventaja en la primera entrada gracias a imparables productores de Didi Gregorius y Edward Olivares, colocando rápidamente el 2-0 en la pizarra.

Sin embargo, Caliente respondió en el tercer episodio con una ofensiva explosiva encabezada por Reynaldo Rodríguez, Alejandro Mejía y Elier Hernández, quienes impulsaron cuatro carreras para darle la vuelta al marcador.

La ofensiva visitante mostró paciencia y aprovechó cada oportunidad para castigar al pitcheo lagunero. Reynaldo Rodríguez conectó doble productor, Alejandro Mejía impulsó otra carrera con sencillo y Elier Hernández remolcó una más con un triple que silenció momentáneamente a la afición local.

El pitcheo sostuvo la ventaja durante varias entradas

Tras el ataque de Durango, los lanzadores lograron contener a los Algodoneros durante gran parte del encuentro. Aunque los laguneros intentaron dañar en la quinta entrada, el relevo mantuvo la diferencia mínima durante los episodios intermedios.

La defensa también respondió en momentos importantes, evitando que Unión Laguna encontrara el batazo oportuno para igualar el marcador . Conforme avanzaba el partido, todo apuntaba a que Caliente se encaminaba a una victoria de gran valor en calidad de visitante.

Un noveno inning de pesadilla

Sin embargo, la historia cambió dramáticamente en la parte baja de la novena. Unión Laguna llenó las bases gracias a una combinación de imparables y pasaportes, poniendo toda la presión sobre el relevo duranguense. Albert Lara volvió a ser protagonista al conectar un doble productor que acercó a los locales.

Posteriormente, las bases por bolas consecutivas otorgadas a Isan Díaz y Didi Gregorius permitieron que los Algodoneros anotaran las carreras del empate y de la victoria, desatando la celebración en el Estadio Revolución y dejando tendido a Caliente de Durango por marcador final de 5-4.

Continúa la gira

Ahora la novena de Caliente deberá descansar, y es que solo tienen un día de descanso previo a comenzar su penúltima serie

Ahora el calendario dicta que del martes 9 al jueves 11 se jugará contra los Olmecas de Tabasco, quienes de momento se colocan como un duro rival pues marchan en la segunda posición de la Zona Sur.