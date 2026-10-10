Caliente de Durango amarra al diestro Jake Sánchez para potenciar su bullpen en la campaña 2027

La directiva de Caliente de Durango confirmó la permanencia del relevista Jake Sánchez dentro del roster para la Temporada 2027 de la Liga Mexicana de Béisbol. El acuerdo se cerró tras pactar la extensión de su préstamo por un año más con Leones de Yucatán, entidad poseedora de los derechos del serpentinero en el circuito veraniego.

Aportaciones a la novena duranguense

El especialista en las últimas entradas, apodado 'Jake Mate', se incorporó al conjunto duranguense durante la recta final de la campaña 2026 tras el último periodo de transacciones. Previo a vestir el uniforme rojinegro, el diestro acumulaba 30 episodios y dos tercios con la novena peninsular, donde registró una efectividad de 3.23 y un WHIP de 1.174. Durante la fase regular con Durango, únicamente vio acción en un episodio sin admitir daño.

La mayor aportación del serpentinero nacido en Brawley, California, ocurrió durante la postemporada. Sánchez asumió la responsabilidad en el bullpen de Durango a lo largo de seis entradas y dos tercios, espacio en el que recetó seis ponches y únicamente concedió un pasaporte a los 28 bateadores que enfrentó. Su porcentaje de carreras limpias permitidas se situó en un sólido 2.70 en esa instancia.

Buscan renovar el plantel

En el circuito veraniego de la LMB, el escopetero ha vestido franelas destacadas como Toros de Tijuana, Sultanes de Monterrey y Diablos Rojos del México, equipo con el que obtuvo el campeonato de la Serie del Rey. Adicionalmente, su amplia trayectoria en la pelota profesional acumula más de doscientos rescates totales a nivel de clubes.

Su relevancia destaca con mayor fuerza en la pelota invernal, donde ostenta la marca histórica de salvamentos dentro de la Liga Mexicana del Pacífico con 134 rescates, además del récord de más cierres en un mismo torneo con 26. Asimismo, formó parte del plantel de la Selección Mexicana que logró la tercera posición en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Mediante la renovación de este préstamo, la directiva del club busca consolidar la estabilidad de su pitcheo tardío, asegurando a un taponero experimentado para encarar los retos de la siguiente campaña.