Caliente de Durango amarra la serie ante Saraperos con ataque de nueve carreras y control total

Tras un primer juego que dejó buenas sensaciones, la novena de Caliente de Durango volvió al Francisco Villa para el segundo duelo de la serie ante Saraperos de Saltillo. En el capítulo inicial, los dirigidos por Óscar Robles impusieron condiciones con un 5–2 sostenido en el rally de la tercera entrada, apuntalado por un pitcheo que no regaló nada.

El arranque fue un duelo cerrado. Odrisamer Despaigne navegó con soltura por las primeras tres entradas, retirando a nueve de los diez primeros bateadores que enfrentó y apoyándose en una defensa que resolvió cada rodado sin titubeos. Del otro lado, Wilmer Font también colgó ceros y mantuvo a raya a un lineup duranguense que abrió la noche con tres ponches consecutivos. El juego avanzó con ritmo de pitchers, sin tráfico y sin amenazas reales hasta que el orden local volvió a la carga en la cuarta.

Los Rojinegros se vuelven imparables

Ahí se abrió el marcador. Villar negoció boleto, se robó la intermedia y Florial lo acercó a la antesala con un sencillo suave al central. Reynaldo Rodríguez quebró el cero con un batazo al derecho y Alejandro Mejía amplió la ventaja con un elevado de sacrificio que trajo el 2–0. Mercado añadió otro imparable para mantener la presión, pero Font logró limitar el daño. Aun así, el golpe estaba dado: Durango había encontrado el timing y el juego cambió de temperatura.

La quinta entrada fue el punto de quiebre. Un toque de Márquez, una base por bolas a Chávez y un sencillo de Florial encendieron la mecha. El error en el tiro desde primera abrió la puerta para dos carreras más y obligó a Saltillo a mover el bullpen. Nada cambió. Rodríguez volvió a producir, Mejía empujó otra con un rodado fuerte al izquierdo y Rivas mantuvo vivo el inning con un batazo al derecho. Entonces llegó el golpe final: un triple de Leonel Valera que vació las bases y estiró la pizarra hasta un contundente 9–0.

Se quedan con la serie

Con la ventaja ya ancha, Robles ajustó defensivamente y administró el trabajo de su abridor. Despaigne siguió atacando la zona, forzando contacto temprano y evitando cualquier intento de reacción. Saltillo apenas pudo descontar una en la séptima tras un error en tercera, pero Derek West entró a apagar el fuego y cerró la puerta sin permitir que el inning creciera. Durango, mientras tanto, mantuvo el orden al bate agresivo, aunque sin volver a mover la pizarra en ese tramo.

En la recta final, Durango administró la ventaja sin sobresaltos. Villalobos trabajó la octava con tráfico, pero solo cedió una carrera cuando Drew Stankiewicz cruzó el plato tras el sencillo de Ramón Ríos. Después, Bloch tomó la novena y cerró el trámite con autoridad: un pelotazo, un doble play impecable y un ponche que bajó la cortina. Con el 9–2 definitivo, Caliente firmó su segundo triunfo consecutivo y amarró la serie en casa con una actuación redonda.