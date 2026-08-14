Caliente de Durango: anuncian la venta de boletos para el público general para la Serie de Zona

La expectativa por la postemporada continúa creciendo en Durango. Caliente anunció la apertura de la venta de boletos para el público general para la Serie de Zona, aunque algunas de las localidades más demandadas ya se encuentran agotadas.

El club informó que Lateral Preferente y Central ya registran “sold out”, muestra de la respuesta de la afición duranguense rumbo a una nueva etapa de los Playoffs 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

¿Cuándo inicia la venta general de boletos?

De acuerdo con la información difundida por Caliente de Durango, la venta para el público general comenzará este domingo 16 de agosto.

A través de Boletomóvil, los aficionados podrán adquirir sus entradas desde las 00:00 horas, mientras que las taquillas del Estadio Francisco Villa comenzarán a operar a partir de las 10:00 de la mañana .

El anuncio corresponde a la venta de entradas para el Juego 2 de la Serie de Zona, uno de los encuentros que tendrá como escenario la casa de la novena duranguense durante esta nueva ronda de la postemporada.

Afición responde para la Serie de Zona

El interés mostrado en la venta de boletos acompaña el momento que vive Caliente de Durango, que continúa escribiendo uno de los capítulos más importantes de su historia dentro de la Liga Mexicana de Beisbol.

La Serie de Zona representa un nuevo reto para el equipo, que buscará aprovechar los compromisos en el Estadio Francisco Villa y el apoyo de su afición para continuar avanzando en los Playoffs.

Con dos localidades ya agotadas antes de la apertura de la venta general, se espera una importante entrada para los encuentros de esta instancia.

Por el momento, Caliente mantiene disponibles otras zonas del inmueble, sujetas a existencia, mientras se acerca el arranque de una Serie de Zona que volverá a poner al beisbol de postemporada en el centro de la atención deportiva en Durango.