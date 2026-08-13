Caliente de Durango apalea 10-1 a Acereros de Monclova y logra un pase histórico a la semifinal

A un paso de la historia, Caliente de Durango regresó al Kickapoo Lucky Eagle con la misión de derribar a Acereros y abrirse camino a semifinales. El parque respiraba tensión, como si cada rincón entendiera que no había mañana. Óscar Robles comandó a una novena que cargó con la ilusión de Durango entera y la obligación de responder en el momento más bravo del año.

No hubo lugar para la respuesta de Monclova

El drama estalló temprano en la primera entrada: Jonathan Villar pegó sencillo, avanzó por un error en tiro del abridor Jackson Goddard en un viraje a primera y anotó tras un lanzamiento descontrolado. En el segundo rollo, Daniel Johnson detonó un jonrón solitario entre los jardines derecho y central, mientras la defensiva duranguense apagaba la respuesta de Acereros ejecutando una brillante doble matanza vía Leobaldo Piña, Villar y Reynaldo Rodríguez.

Durango apretó las tuercas en el tercer episodio llenando las bases con imparable de Piña y boletos a Villar y Estevan Florial, permitiendo que Rodríguez produjera con elevado de sacrificio. En la cuarta entrada, Webster Rivas sacudió un poderoso triple al jardín derecho y anotó de inmediato mediante rodado remolcador de Víctor Márquez, mientras el abridor Joan Adón silenciaba por completo a los bates de Monclova desde el montículo.

Cerraron filas y demolieron sin piedad

El ataque definitivo estalló en el sexto capítulo. Tras doblete de Johnson y pasaporte a Elier Hernández, José Carlos Ureña castigó al relevista Ryley Gilliam con un cuadrangular de tres carreras por el prado izquierdo. Poco después, Rivas negoció base por bolas, avanzó en un pasbol del receptor Rusber Estrada y llegó a la registradora impulsado por un sencillo en línea de Piña frente a Ángel Felipe.

En el séptimo tramo, Hernández conectó doblete, Ureña remolcó con elevado de sacrificio y Rivas mandó la décima anotación al plato con roletazo al campocorto. Joe Corbett entró al relevo en la baja del episodio y, aunque Rodolfo Amador le rompió el cero a la escuadra de casa conectando un jonrón solitario por el callejón derecho-central, la pizarra proyectaba un categórico diez a uno a favor de la visita.

Batacazo histórico de la novena duranguense

En las entradas finales, el bullpen visitante bajó la cortina con temple. Taylor Lehman sorteó un sofocante apuro en el octavo rollo ponchando a Amador con hombres en base. Para la novena, Erick Casillas saltó al montículo y, tras dos roletazos a la antesala de Drew Stankiewicz hacia la inicial de Christopher Escárraga, recetó el chocolate definitivo a Alan Trejo. Con un apabullante diez a uno, Caliente de Durango consumó una gesta histórica para avanzar a semifinales.