Caliente de Durango aplasta 17-5 a Sultanes de Monterrey e iguala la semifinal en el Villa

Tras tropezar en el primero de la serie, Caliente de Durango volvió al Francisco Villa con el ánimo encendido y la obligación de emparejar la semifinal ante Sultanes de Monterrey. El 6-2 que los Fantasmas Grises clavaron en el capítulo inicial dejó a los rojinegros contra la pared, así que la misión para la noche era clara: responder, ajustar y evitar que la serie se les fuera cuesta abajo.

Trallazo tras trallazo, no se detuvieron

Desde la loma de los disparos, Joan Adón lució sencillamente monumental al maniatar con puño de hierro a la artillería regiomontana. Tras un arranque lleno de tensión, la escuadra rojinegra encendió la mecha en el segundo episodio: aprovechando el descontrol del abridor Jared Wetherbee, Elier Hernández timbró la primera rayita del encuentro tras un lanzamiento desviado que desató de inmediato la algarabía en las tribunas del "Volcán de Villa".

El verdadero vendaval de la tropa local detonó entre el tercer y cuarto capítulo. Con la casa llena, Daniel Johnson conectó un sólido y oportuno doblete para remolcar dos anotaciones que abrieron el camino. Poco después, Reynaldo Rodríguez castigó sin piedad al relevo fantasma con un limpio batazo de dos esquinas que mandó a dos compañeros más hacia el plato, consolidando un rally letal que colocó una contundente pizarra de 8-0.

Doblaron la apuesta ofensiva

La quinta tanda se transformó en un auténtico manicomio de pirotecnia ofensiva sobre el diamante. Con hombres a bordo, Jonathan Villar disparó un electrizante triple por todo el jardín derecho que vació las almohadillas, seguido casi de inmediato por dobles liga mayoristas de Leobaldo Piña y Estevan Florial. Aquella ráfaga de imparables desmanteló por completo al bullpen visitante, elevando la ventaja local a un categórico y apabullante 13-0.

Aunque los Sultanes intentaron reaccionar fabricando tres carreras en la alta de la séptima entrada, la respuesta duranguense fue brutal e implacable. Antonio Castañeda se unió al festín con un triple de alarido que fletó dos anotaciones más, coronando un furioso ataque de cuatro rayitas en el cierre del séptimo rollo para dejar el marcador con una escandalosa ventaja de 17-3 que aseguraba prácticamente el triunfo.

Quedan tablas en la serie

En el epílogo del encuentro, tras un octavo capítulo en blanco, la visita maquiló dos carreras del honor en la novena entrada mediante un doblete productor de Ramiro Peña y un rodado impulsador de Javier Salazar. Sin embargo, el daño ya estaba totalmente hecho y Néstor Anguamea retiró el out veintisiete al dominar a Luis Santos para concretar la apoteósica victoria de Caliente por 17-5, igualando con autoridad la semifinal.