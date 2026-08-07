Caliente de Durango: así jugará la novena duranguense sus primeros playoffs

Después de una temporada histórica, Caliente de Durango está listo para comenzar su participación en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, instancia a la que regresó después de 48 años de ausencia para el beisbol profesional duranguense.

La novena duranguense terminó el rol regular en el segundo lugar de la Zona Norte con marca de 51 victorias y 42 derrotas y su rival será Acereros de Monclova, quinto lugar del sector con récord de 48-45, por lo que apenas tres juegos separaron a ambas novenas en la clasificación final.

Borrón y cuenta nueva para Caliente

La novena duranguense llegará a la postemporada con la encomienda de recuperar el ritmo que le permitió asegurar anticipadamente su clasificación, pues cerró la campaña regular con tres derrotas consecutivas y registro de 5-5 en sus últimos 10 compromisos .

Su última jornada fue especialmente complicada ante Toros de Tijuana, equipo que se llevó el doble cartel disputado en Durango, en uno de esos encuentros, Caliente cayó por 10-1 y apenas consiguió seis imparables. Pese al cierre, los duranguenses tendrán a su favor una de sus principales fortalezas de la campaña, en casa registraron 28 triunfos y 17 derrotas.

Acereros llega fuerte

Monclova, por su parte, llegará con sensaciones positivas después de cerrar el calendario regular con una victoria de 7-6 sobre Rieleros de Aguascalientes . Acereros tuvo que venir de atrás después de encontrarse abajo 6-1 y concretó la remontada con dos carreras en la novena entrada.

Además, terminó la campaña con seis victorias en sus últimos 10 encuentros y marca de 27-21 jugando como visitante, un dato que anticipa una serie complicada para Caliente pese a comenzar en el Estadio Francisco Villa.

Durango comienza una postemporada histórica

Más allá del resultado del primer compromiso, la serie representa un momento especial para el beisbol duranguense. Ahora el objetivo será aprovechar la localía y trasladar lo realizado durante la campaña regular a una serie corta, donde cada entrada puede marcar diferencia.

Frente estará un Acereros que terminó con apenas tres victorias menos y que cerró de buena manera la campaña, por lo que el Juego 1 será clave para que Caliente intente tomar ventaja desde el arranque de los playoffs de la LMB 2026.

¿Cuándo juega Caliente de Durango contra Acereros?

Juego 1: sábado 8 de agosto | Estadio Francisco Villa | 18:00 horas

Juego 2: domingo 9 de agosto | Estadio Francisco Villa | 17:00 horas

Juego 3: martes 11 de agosto | Estadio Kickapoo Lucky Eagle | 19:45 horas

Juego 4: miércoles 12 de agosto | Estadio Kickapoo Lucky Eagle | 19:45 horas

Juego 5:* jueves 13 de agosto | Estadio Kickapoo Lucky Eagle | 19:45 horas

Juego 6:* sábado 15 de agosto | Estadio Francisco Villa | 18:00 horas

Juego 7:* domingo 16 de agosto | Estadio Francisco Villa | 17:00 horas

Los juegos 5 al 7, no están confirmados a un 100% debido a que solo se jugarán en caso de ser necesarios.