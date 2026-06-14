Caliente de Durango barre a Leones de Yucatán con dominio total y actuación clave de Despaigne

La novena de Caliente de Durango cerró con autoridad su visita a Mérida al completar la barrida sobre los Leones con un triunfo categórico de 9-1, sostenido en una joya de pitcheo de Odrisamer Despaigne. El cubano silenció por completo a la ofensiva yucateca al lanzar 6 entradas de apenas 2 hits, sin admitir carrera, con 3 bases por bolas y 5 ponches, actuación que dejó su PCLA en 3.26 y que marcó el tono de una noche dominada de principio a fin por los dirigidos por Óscar Robles.

El duelo inició cerrado, con Despaigne y Brandon Brennan intercambiando ceros durante tres episodios en los que ambos abridores sólo habían permitido un pasaporte. Sin embargo, la parte alta del cuarto rompió el equilibrio cuando los cañones duranguenses despertaron con una ofensiva de tres carreras. Tras el doblete de Estevan Florial y un turno largo que terminó en base por bolas para Daniel Johnson, Elier Hernández pegó un doblete productor de dos, seguido por otro batazo similar de Leonel Valera que colocó el 3-0 y obligó al mánager Hensley Meulens a retirar a Brennan después de 4 entradas.

La acción no se detuvo ni un minuto

Durango mantuvo la presión en el quinto episodio, ahora ante el relevo de Jake Sánchez. Un batazo profundo de Alex “Samurai” Mejía, que se estrelló en la barda del callejón del right-center, impulsó a Drew Stankiewicz para ampliar la ventaja 4-0. La ofensiva visitante no bajó el ritmo y en la sexta entrada Valera conectó un jonrón solitario por el jardín izquierdo, mientras que en la séptima un lanzamiento escapado del cátcher Deivi Grullón permitió que Johnson llegara desde la antesala para el 6-0.

Yucatán apenas pudo romper el cero en la octava con un elevado de sacrificio de Eric Filia que permitió a Eduardo Torrealba anotar el 6-1, pero la reacción local quedó en anécdota ante el dominio del pitcheo duranguense y la contundencia ofensiva de los visitantes. La mesa quedó servida para que Daniel Johnson coronara su noche con su primer cuadrangular de la temporada, un batazo por todo el jardín derecho que se llevó por delante a Stankiewicz y Mejía para sellar el 9-1 definitivo.

Durango aceleró el rumbo

La reincorporación de Johnson resultó inmediata: el californiano terminó de 4-1 con jonrón, 3 producidas y 2 anotadas, mientras que Valera cerró de 4-2 con vuelacercas, 2 remolques y 1 carrera. Con su cuarta victoria consecutiva en series interzonas, Caliente dejó su marca en 25-25 y se mantiene firme en el quinto lugar de la Zona Norte, aprovechando los tropiezos de Rieleros y Tecos.

Durango regresará ahora al “Volcán de Villa” para recibir a los Pericos de Puebla a partir del martes 16 de junio, con Jorge García, Devin Smeltzer y Jorge Sauceda programados como abridores para una serie que promete medir el pulso real del equipo en plena mitad de campaña.