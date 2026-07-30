Caliente de Durango barre a los Sultanes de Monterrey y firma su boleto histórico a playoffs

Con la serie definida y el boleto a playoffs a un paso, Caliente de Durango recibió a los Sultanes de Monterrey en el Estadio Francisco Villa. La posibilidad de romper 48 años sin postemporada y consumar la barrida sobre los Fantasmas Grises elevó el duelo a territorio de urgencia: un juego que se jugaba con la presión, la historia y el orgullo encima.

Caliente no detuvo las revoluciones ni un minuto

Tras un retraso inicial por lluvia, el duelo comenzó apretado con ambos abridores dominando el montículo. Sin embargo, la pólvora local explotó en el tercer episodio. Leobaldo Piña encendió la mecha con un sólido doblete remolcador y Estevan Florial desató la euforia con triple productor de dos carreras. Durango coronó un letal rally de cuatro anotaciones mediante el elevado de sacrificio de Reynaldo Rodríguez y un oportuno batazo de Daniel Johnson.

Sultanes intentó meterse a la pelea en el quinto inning con un cuadrangular de dos carreras de Ricardo Genovés. No obstante, la escuadra duranguense respondió de inmediato emboscando al relevo de Juan Gámez. Webster Rivas conectó un sencillo productor de dos carreras, mientras que las rodadas oportunas y los desaciertos defensivos regios permitieron a Caliente estructurar un ataque letal de tres anotaciones para poner el marcador 8-2.

Los Rojinegros siguieron y no pararon

El pitcheo duranguense mantuvo el control hasta la octava entrada, cuando Josh Lester sacudió un jonrón solitario para Monterrey. Pero la tribu no cedió terreno; en la parte baja, Elier Hernández botó la pelota del parque con un bambinazo de dos carreras por el jardín izquierdo tras imparable de Reynaldo Rodríguez, sellando una categórica ventaja de 10-4 que sepultaba cualquier intento de remontada.

El relevista Erick Casillas tomó el montículo en el noveno capítulo para retirar los últimos tres outs. Con temple de acero, ajustó sus lanzamientos para recetar dos ponches consecutivos a Ricardo Genovés y José Cardona, antes de dominar a Gustavo Núñez con un elevado al jardín izquierdo. Al caer la pelota en el guante de Estevan Florial, el Francisco Villa explotó celebrando una incontestable barrida.

Esto es historia, aquí y ahora, esto es historia

La hazaña se completó de forma redonda gracias a la combinación de resultados, donde la derrota de Rieleros de Aguascalientes a manos de los Saraperos de Saltillo aseguró matemáticamente el pasaje a la postemporada. Caliente de Durango puso fin a una amarga sequía de 48 años sin playoffs, coronando una noche inolvidable en la que el coraje y la entrega escribieron una página dorada en la historia del béisbol duranguense.