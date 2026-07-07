Caliente de Durango cae de visita ante Saraperos de Saltillo y deja escapar otra noche clave

Buscando sacudirse el golpe que les propinaron los Toros de Tijuana, la novena de Caliente de Durango llegó a Saltillo con la urgencia de sumar victorias y no perder terreno en el Norte. Frente a unos Saraperos hundidos en la parte baja del standing, los dirigidos por Óscar Robles saltaron al diamante con el colmillo afilado, decididos a convertir la frustración acumulada en una noche que les devolviera el pulso competitivo.

Durango abrió con buen ritmo en la primera entrada, generando tráfico temprano con sencillos de Drew Stankiewicz y Elier Hernández, aunque sin lograr el batazo oportuno. Saltillo respondió con un par de imparables de Luis Guillorme y Christian Villanueva, pero tampoco pudo romper el cero ante un Devin Smeltzer que, pese a los contactos, mantuvo el orden. El duelo arrancó trabado, con ambos clubes buscando ajustar sin regalar terreno.

Caliente se adelantó, pero...

La paridad se quebró en la tercera, cuando Stankiewicz cazó un lanzamiento de Wilmer Font y lo mandó por el izquierdo para el 1-0. El impulso duró poco: en la baja, Saltillo armó una ofensiva paciente y efectiva. Castillo y Guillorme ligaron sencillos, Villanueva empujó el empate y River Town añadió otro imparable para voltear la pizarra 2-1. El inning dejó claro que Saraperos, pese a su posición en el standing, no estaba dispuesto a entregar la serie.

Saltillo extendió la ventaja en la cuarta con otro ataque de contacto: Martínez abrió con sencillo, Castillo repitió y Villanueva volvió a responder para el 3-1. Durango intentó reaccionar en la alta, colocando hombres en posición de anotar, pero una jugada de selección en el plato y un ponche a Florial apagaron el intento. El juego se inclinaba hacia el local, que aprovechaba cada resquicio.

Saraperos se lleva el primero

El golpe más duro llegó en la sexta, cuando Oscar Campos conectó un cuadrangular solitario por el izquierdo ante Sauceda para el 4-1. A partir de ahí, Saltillo administró el ritmo y Durango batalló para encontrar un swing que cambiara la noche. En la séptima, un lanzamiento descontrolado y boletos consecutivos abrieron la puerta para el 5-1 con el rodado de Vasquez, que empujó una más.

Durango descontó en la octava con el jonrón de Alejandro Mejía por el central, pero el daño ya estaba hecho. La novena transcurrió sin movimientos en la pizarra y el 5–2 quedó sellado como un recordatorio de que, para los Caliente, cada detalle cuenta en la pelea por mantenerse vivos en el Norte.