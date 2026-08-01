Caliente de Durango cae en dramática doble jornada ante Charros de Jalisco en el Panamericano

Tras adueñarse del primer juego a punta de cañonazos, Caliente de Durango volvió al Panamericano con la misión de sostener la chispa. La doble cartelera ante Charros de Jalisco mezcló el duelo pendiente de la serie 21 con el segundo capítulo de la serie actual, un regreso inmediato al diamante donde los rojinegros buscaban confirmar que su buen momento no es accidente.

Jalisco se llevó el capítulo pendiente

En el primer duelo, Los Medias Azules abrieron la pizarra en la entrada inicial cuando Mateo Gil pegó hit, se robó segunda y anotó con roletazo de Kyle Garlick para el 1-0. Gil repitió la fórmula en el tercer episodio al embasarse, estafarse la tercera colchoneta y timbrar la segunda rayita tras sencillo de Garlick, colocando el tablero 2-0 antes de la pausa por lluvia.

Al reanudarse la acción en la quinta entrada con las bases llenas, Garlick detonó un panorámico Grand Slam por el prado izquierdo. Allen Córdoba, Mateo Gil, Jared Walsh y el propio Garlick cruzaron consecutivamente el plato, coronando un demoledor ataque de cuatro anotaciones que disparó la ventaja tapatía a un contundente seis por cero.

Durango rompió el cero en el fondo del quinto rollo con sencillo de Elier Hernández que mandó a Yariel González y Estevan Florial a la goma con el 6-2. En la séptima, Víctor Márquez empujó a Julián León para acercar a la visita 6-3, pero el pitcheo de Charros apretó el brazo y amarró el triunfo con doble matanza en la novena.

Caliente luchó en duelo de pitcheo, pero...

Para el segundo encuentro, Caliente embistió con furia desde la apertura. En la primera entrada, Estevan Florial y Daniel Johnson ligaron dobles remolcadores para enviar a Leobaldo Piña y Florial al plato marcando el 2-0, mientras que en la segunda, José Carlos Ureña la botó solitario por el prado izquierdo, aumentando la ventaja a un madrugador tres por cero.

Jalisco emparejó 3-3 en la tercera con doblete impulsor de Allen Córdoba que anotó Joshua Fuentes, más el jonrón de dos rayas de Garlick. Tras irse abajo 4-3 en la cuarta con roletazo productor de Fuentes, Durango respondió en la quinta con bambinazo solitario de Leobaldo Piña para el 4-4, mandando la contienda a extrainnings tras un electrizante duelo de pitcheo.

El dramático desenlace se escribió en la baja del noveno capítulo. Con hombres en posición de anotar tras pasaporte a Michael Wielansky, robo de base y pelotazo a Joshua Fuentes, Allen Córdoba se vistió de héroe conectando un imparable al prado central que mandó a Wielansky a la goma, sellando el triunfo 5-4 que le dio a Charros la barrida.