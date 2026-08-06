Caliente de Durango cae en la doble jornada ante Toros de Tijuana y sufre una limpia total

Con la postemporada a la vuelta de la esquina y el liderato de la Zona Norte asegurado, los Toros de Tijuana mostraron todo su poderío ofensivo en el Estadio Francisco Villa. Tras la suspensión por lluvia del día previo, la novena fronteriza firmó una contundente doble victoria sobre Caliente de Durango en la jornada del jueves, sellando una barrida categórica de tres juegos que envía un claro mensaje a toda la liga.

Toros amarró el compromiso en el segundo

En el primer encuentro de la cartelera doble, la escuadra local tomó ventaja temprana aprovechando batazos oportunos de Jonathan Villar y Leobaldo Piña. Sin embargo, el despertar astado llegó en la quinta entrada gracias a un demoledor estacazo de Edson García, quien disparó cuadrangular con dos hombres a bordo por el jardín derecho para voltear la pizarra y poner arriba a Tijuana por 5-2.

El propio García volvió a vestirse de figura en el sexto capítulo al conectar triple remolcador de dos anotaciones más, sellando el triunfo tijuanense por 7-2. El bullpen fronterizo apagó cualquier intento de reacción duranguense mediante una sólida labor de relevo por parte de Bryan Zazueta, Jonathan Aro y Adbert Alzolay, quienes colgaron los ceros definitivos para asegurar la serie en territorio ajeno.

Caliente lo intentó, pero quedó KO

Sin dar tregua alguna, la artillería astada desató una embestida implacable desde el inicio del choque definitivo. Un ataque madrugador de dos carreras en la primera entrada, encabezado por dobles productores de Edson García y Jack Mayfield, marcó el ritmo del encuentro. La novena visitante incrementó la brecha con un racimo de cinco carreras en el segundo rollo, impulsadas por Sergio Burruel, Alí Solís y Luis Amador.

Desde el serpentinero, Teddy Stankiewicz lució una labor dominante al navegar durante cinco episodios permitiendo solo una carrera limpia. La ofensiva fronteriza remató el compromiso en el cuarto capítulo al fabricar tres anotaciones adicionales mediante oportunos sencillos de Luis Amador y Abraham Favela, sellando una escandalosa paliza de 10-1 que liquidó por completo las aspiraciones de los locales.

Con estas dos victorias, los Toros de Tijuana barrieron la serie completa en Durango e ingresan a los playoffs con la moral por los cielos y una inercia ganadora envidiable. El equipo fronterizo ratifica su condición de firme aspirante al título de la Liga Mexicana de Beisbol, mientras que Caliente de Durango deberá reajustar sus piezas para afrontar la fiesta grande.