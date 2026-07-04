Caliente de Durango cae en la doble jornada ante Toros y pierde terreno en la pelea del Norte

Tras ganar la primera serie en extra innings, Caliente de Durango volvió al Toros Mobil Park con la mira puesta en rematar el duelo ante Tijuana, el mandón absoluto del Norte. Desde el segundo lugar, los dirigidos por Óscar Robles asumieron la visita como algo más que una escala en el calendario: era la ocasión ideal para afianzar su lugar en la carrera por los playoffs y medir su nivel frente al club más estable y exigente de la zona.

Toros pone drama y empata la serie

El segundo juego de la serie, primero de la doble jornada, se abrió con dominio fronterizo. Tijuana atacó desde temprano con los cuadrangulares de Wilmer Flores y Franchy Cordero, además de un rally que aprovechó un error del cuadro para fabricar cinco carreras en apenas tres entradas. Joan Adon no pudo contener el daño y dejó el juego antes de completar la tercera.

Durango intentó responder con poder. Estevan Florial sacó la pelota por el callejón central y José Carlos Ureña añadió otro tablazo en la sexta, pero la ofensiva rojinegra nunca logró generar tráfico. Noah Skirrow controló el ritmo durante cinco entradas, ponchó a cinco y limitó a Caliente a dos carreras para encaminar el triunfo de Tijuana por 6–2, que empató la serie y dejó la presión del lado visitante.

Caliente lo tuvo cerca, pero no pudo sostener

En el tercer juego, Durango volvió a golpear primero. Jonathan Villar abrió con doble, un error trajo la carrera inicial y Reynaldo Rodríguez soltó un cuadrangular de dos carreras para el 3–0. Pero Tijuana respondió con la misma contundencia: un error defensivo acercó a los locales y, en la tercera, Wilmer Flores y Rafael Ortega conectaron jonrones consecutivos para darle la vuelta 5–3 en un duelo que se volvió de golpes largos.

Caliente recuperó la ventaja con el jonrón de Florial en la cuarta y un rally de tres en la quinta, impulsado por un doble de Daniel Johnson y un error en tiro que abrió la puerta al 8–5. Sin embargo, la sexta entrada fue el quiebre: Phillip Evans abrió con triple y, entre relevos que no pudieron detener el tráfico, Junior Lake empujó dos para empatar y Aderlín Rodríguez remató con un sencillo productor que puso el 10–8 definitivo.

Durango buscó una última reacción en la séptima, pero Brett de Geus bajó la cortina con un doble play que congeló el marcador. En una jornada doble marcada por batazos y errores que pesaron, Tijuana se quedó con ambos juegos y la serie, mientras Caliente regresa a casa obligado a ajustar el relevo y la defensa para sostener su lugar en la pelea por los playoffs.