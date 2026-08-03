Caliente de Durango cierra la temporada regular recibiendo a Toros de Tijuana en serie clave

El Estadio Francisco Villa albergará a partir de este martes el último compromiso de la temporada regular 2026 en la Liga Mexicana de Béisbol. Caliente de Durango recibe a los Toros de Tijuana en un choque directo entre las dos mejores novenas de la Zona Norte. Rumbo a la postemporada, esta serie servirá para ajustar rotaciones y medir la solidez de ambos planteles antes del arranque formal de los playoffs.

¿Cómo llegan ambos conjuntos a la cita?

La escuadra duranguense llega en un momento deportivo ascendente a esta última cita. Durango ocupa la segunda posición del sector norteño con marca de 51 victorias y 39 derrotas, ostentando un balance de siete triunfos en sus últimos diez juegos. El conjunto local cerró su serie dominical venciendo 10-5 a los Charros de Jalisco, respaldado por un bateo oportuno que ha mostrado contundencia dentro del parque de pelota local.

Por su parte, los Toros de Tijuana se presentan manteniendo el liderato de la Zona Norte con récord de 57 triunfos y 31 descalabros. Sin embargo, el cuadro fronterizo atraviesa un bache tras ceder sus dos últimas series como local, cayendo el domingo 5-3 ante los Acereros de Monclova. La novena astada busca corregir desajustes en el relevo y recuperar consistencia ofensiva antes de las rondas eliminatorias.

Un cierre con broche de oro

El duelo sobre la loma exigirá máxima concentración para ambas direcciones técnicas. Durango ha consolidado un orden al bat oportuno y abridores eficientes para proteger ventajas. Tijuana cuenta con bateadores de poder y experiencia en fases finales, lo que obliga a la serpentina de casa a mantener el control en la zona de strike y evitar conceder pasaportes en momentos críticos.

La distancia de siete juegos entre el líder Tijuana y el sublíder Durango le otorga un peso estratégico a esta serie. Más allá de las posiciones finales en la tabla, el choque directo servirá para afinar el ritmo competitivo hacia el primer playoff, donde ambas franquicias apuntan a convertirse en contendientes de peso por el campeonato de la Zona Norte.

¿A qué hora iniciará la serie?

El primer compromiso de la serie arrancará este martes a las 19:10 horas en el Estadio Francisco Villa, donde la afición despide la fase regular. Caliente buscará hacer valer su localía para cerrar el calendario con impulso positivo, mientras que Toros intentará reencontrar la senda del triunfo en una serie con marcado ambiente de postemporada.