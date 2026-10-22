Caliente de Durango designa a Leonardo Rodríguez Pimienta al frente de la gerencia deportiva

Caliente de Durango oficializó el nombramiento de Leonardo Rodríguez Pimienta como nuevo responsable de la gerencia deportiva, movimiento con el que la organización apuesta por un perfil que ya conoce la estructura interna del club y que llega con la misión de dar continuidad al proyecto que devolvió a la franquicia al protagonismo en la Liga Mexicana de Beisbol.

Como le adelantó esta casa editorial en días anteriores, Rodríguez Pimienta era el principal candidato para ocupar el puesto que quedó vacante tras la salida de Jorge Márquez. El relevo no resulta sorpresivo, pues durante su estancia en la organización trabajó de cerca con el grupo que impulsó una de las temporadas más exitosas en la historia reciente de la novena duranguense.

El ADN del beisbol corre por sus venas

Su trayectoria dentro del beisbol profesional respalda la decisión. Rodríguez Pimienta disputó 13 temporadas en la LMB, principalmente con Leones de Yucatán y El Águila de Veracruz, club con el que conquistó el campeonato de 2012. Tras concluir su etapa como jugador, dio el salto a los cuerpos técnicos y en 2021 dirigió al conjunto veracruzano, añadiendo experiencia de liderazgo a su currículum.

Además de su recorrido profesional, forma parte de una de las familias con mayor tradición dentro de la pelota mexicana. Es nieto de Leonardo Rodríguez, integrante del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, y heredero de una escuela beisbolera que lo ha mantenido ligado al desarrollo del talento nacional durante toda su carrera.

Busca mantener la jerarquía deportiva

El desafío que recibe no es menor. Márquez fue uno de los arquitectos del equipo que llevó a Durango a una histórica clasificación a postemporada en 2026, la primera para la plaza desde 1978. Bajo su gestión, Caliente pasó de ser un proyecto en construcción a convertirse en contendiente en la Zona Norte.

Ahora, la tarea de Rodríguez Pimienta será sostener ese crecimiento. Mantener una base competitiva, reforzar el roster con movimientos acertados y evitar que la campaña de 2026 quede como un hecho aislado serán los parámetros con los que será evaluada su gestión. En Durango, los zapatos que deja Márquez son grandes; la directiva considera que ya encontró a la persona indicada para intentar llenarlos.