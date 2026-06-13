Caliente de Durango domina con racimos clave y vence 7-4 a Yucatán para asegurar la serie

Caliente de Durango aseguró la serie en el Kukulcán con un triunfo de 7-4 sobre Yucatán, guiado por cinco sólidas entradas de Joan Adon, quien firmó su tercera victoria de la campaña. El dominicano enfrentó a 25 bateadores en 5.1 episodios, permitió ocho hits, una carrera limpia, regaló una base y ponchó a cuatro, dejando su PCLA en 3.96. En el cierre, Derek West sumó su tercer salvamento consecutivo para sellar la victoria rojinegra.

Durango construyó el resultado con dos racimos de tres anotaciones en la cuarta y quinta entradas, respaldados por actuaciones ofensivas de Estevan Florial (3-2, una impulsada, dos anotadas) y Webster Rivas (4-2, dos producidas). El triunfo colocó a Caliente con marca de 24-25, afianzado en el quinto lugar del Norte, beneficiado además por las derrotas de Rieleros, Tecos y Algodoneros.

Poderío y ofensiva imparable

El ataque comenzó en la tercera, cuando tres imparables consecutivos abrieron la puerta para que Víctor Márquez impulsara a Damon Dues con un sencillo al central para el 1-0. En la cuarta, el castigo continuó: Yoanner Negrín golpeó a Reynaldo Rodríguez y luego permitió doble de Florial. Tras la base intencional a Dues, Rivas conectó un doblete al callejón del left-center que remolcó a Rodríguez y Florial. Márquez añadió un elevado de sacrificio para el 4-0, acción que marcó la salida del abridor cubano, quien dejó su EFE en 3.91 tras 3.1 entradas.

La quinta entrada terminó por quebrar el duelo. Florial produjo el 5-0 con sencillo al derecho, y Alejandro Mejía empujó el 6-0 con un batazo fuerte por primera. En la misma jugada, con Cameron Gann desconcentrado, Florial sorprendió y se robó el home para el 7-0, coronando el mejor tramo ofensivo de la visita.

Lo intentaron, pero no detuvieron al rojinegro

Yucatán evitó la blanqueada en la sexta, cuando, con dos outs, ligó dos sencillos y una base por bolas que llenaron la casa. Manuel Chávez entró al relevo y permitió un roletazo que Leonel Valera no pudo convertir en out en el plato, permitiendo que Eric Filia anotara el 7-1. El daño quedó limitado, pero los locales encontraron vida más tarde.

En la octava, ante Daniel Camarena, los Leones armaron un ataque de tres carreras con doblete de Deivi Grullón, que impulsó a Filia y Breyvic Valera, y otro doble de Simón Muzzotti que trajo al propio Grullón para el 7-4. Sin embargo, en la novena, West retiró en fila para asegurar la serie y dejar a Durango a un paso de la barrida dominical en Mérida.