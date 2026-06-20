Caliente de Durango domina la doble jornada y frena a Conspiradores con ataque oportuno

Caliente de Durango resolvió una doble jornada atípica y terminó llevándose los dos juegos ante Conspiradores, primero completando el duelo suspendido por lluvia y después imponiéndose en el choque pactado a siete entradas. La combinación de bateo oportuno en el primer encuentro y un pitcheo más estable en el segundo permitió a la novena rojinegra cerrar la fecha con dos victorias que pesan en la tabla del Norte.

El juego reanudado arrancó con la ofensiva encendida: Durango descargó dos jonrones y dos triples para sostener un duelo que cambió de manos varias veces antes de romperse definitivamente en la sexta. Odrisamer Despaigne cargó con la mayor parte del trabajo tras sustituir a Joan Adon, quien solo lanzó dos entradas antes de la suspensión. El cubano enfrentó a 26 bateadores en 5.1 innings, permitió nueve hits y cuatro carreras limpias para apuntarse su quinta victoria. Daniel Johnson, Reynaldo Rodríguez, Jonathan Villar y Elier Hernández encabezaron la producción con una noche de poder que terminó 11-7.

Pisaron el acelerador a fondo

El segundo juego tuvo un tono completamente distinto. Durante tres entradas, ambos equipos quedaron neutralizados: Villers y la defensa local resolvieron con doble plays en momentos clave, mientras que la ofensiva duranguense se fue en orden en cada turno. Conspiradores conectó algunos sencillos aislados, pero sin generar tráfico real en las bases. El duelo se destrabó hasta la cuarta, cuando Jonathan Villar abrió con triple y Drew Stankiewicz lo llevó al plato con un doble al central para el 1-0.

Durango amplió la ventaja en ese mismo episodio con un elevado de sacrificio de Estevan Florial que puso el 2-0. La visita amenazó en la sexta con dos corredores en posición de anotar, pero Jorge García entró desde el bullpen para frenar la embestida con ponches consecutivos a Kelvin Gutiérrez y Rangel Ravelo. Esa contención mantuvo el juego bajo control y preparó el terreno para el golpe final.

Amarran el compromiso con poder

La estocada llegó en la baja de la sexta: Villar abrió con sencillo, Stankiewicz recibió pelotazo y Daniel Johnson castigó al relevo con un batazo de tres carreras por el derecho para colocar el 5-0. Reynaldo Rodríguez añadió un imparable más, pero el daño estaba hecho. Erick Casillas cerró la séptima sin sobresaltos y aseguró el segundo triunfo del día.

Con la doble victoria, Caliente no solo sostuvo su ritmo competitivo, sino que mostró dos versiones distintas: una ofensiva explosiva en el juego reanudado y un manejo más quirúrgico del pitcheo en el duelo corto. Un día completo y productivo para Durango.