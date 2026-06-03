Caliente de Durango: Dorados de Chihuahua empata la serie y rompe la racha de Óscar Robles

La racha ganadora de Caliente de Durango llegó a su fin, los Dorados de Chihuahua reaccionaron en los momentos clave del encuentro para imponerse por marcador de 3-2, empatar la serie y terminar con la seguidilla de victorias que había conseguido la novena dirigida por Óscar Robles.

El encuentro fue un auténtico duelo de pitcheo durante gran parte de la noche. Tanto Odrisamer Despaigne por Durango como Nick Struck por Chihuahua mantuvieron el control desde la loma , limitando las oportunidades ofensivas.

La primera rayita del juego llegó en la cuarta entrada alta, cuando Juan Yépez abrió la puerta con un doble para que Andre Lipcius impulsara el 1-0 a favor de la visita.

Durango respondió, pero la visita pegó en la séptima

La respuesta de Caliente llegó de inmediato en la parte baja del cuarto episodio. Reynaldo Rodríguez conectó un triple que puso en aprietos al pitcheo chihuahuense y, posteriormente, Alejandro Mejía produjo la carrera del empate con un sencillo al jardín izquierdo. Más tarde, en la sexta baja, un doblete de Webster Rivas le dio la vuelta al juego 2-1 a favor de Durango.

Sin embargo, la historia cambió drásticamente en la séptima alta. Con corredores en circulación para Chihuahua, Justin Connell conectó un doblete productor ante el relevo de Manuel Chávez que remolcó a Carlos Muñoz y a Brainer Bonaci , dando vuelta a la pizarra definitiva de 3-2 a favor de los Dorados.

El bullpen de Dorados cerró la puerta

Tras tomar la ventaja, Chihuahua encontró un sólido respaldo en su relevo. Daniel Camarena, Ralph Garza Jr. y Braden Webb se combinaron para contener por completo a la ofensiva duranguense en las entradas finales.

Con este resultado, Dorados de Chihuahua logró empatar la serie y evitar que Caliente continuara con su vuelo bajo el mando de Óscar Robles. La novena duranguense dejó escapar la ventaja en el último tercio y ahora buscará quedarse con la serie en el encuentro definitivo.

Todo por el todo

Ahora solo queda un juego más en esta serie, mismo que se jugará el 4 de junio de igual forma en el diamante del Francisco Villa y se cantará playball en punto de las 7 de la noche.