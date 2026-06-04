Caliente de Durango: Dorados maneja el encuentro en el Francisco Villa y se llevan la serie

Caliente de Durango no pudo sostener la ventaja tempranera y terminó cayendo por marcador de 4-3 ante Dorados de Chihuahua en el segundo juego de la serie disputado en el Estadio Francisco Villa.

El conjunto visitante aprovechó un explosivo sexto episodio para darle la vuelta al encuentro y encaminarse a una victoria que le permitió asegurar el compromiso de la serie.

La novena duranguense tomó la iniciativa desde la primera entrada gracias a un doblete de Jonathan Villar. Sin embargo, la buena noticia se vio opacada por la salida del propio Villar debido a una lesión en una de sus piernas; Manuel Orduño entró en su lugar como corredor emergente y terminó anotando la carrera de la quiniela.

Chihuahua responde y empata el encuentro

Los Dorados encontraron la igualada en la tercera entrada. Tras colocar corredores en posición de anotar, Carlos Muñoz produjo la carrera del empate con un elevado de sacrificio que permitió anotar a Leobaldo Piña, colocando el marcador 1-1.

Durante varios episodios ambos equipos mantuvieron el duelo cerrado gracias al trabajo de sus lanzadores. Caliente intentó recuperar la ventaja, pero la defensiva visitante logró contener los ataques locales y mantener el juego bajo control.

Un sexto inning cambió el rumbo del partido

La jugada clave llegó en la parte alta de la sexta entrada. Dorados armó un rally que terminó definiendo el encuentro gracias a un doblete productor de Leobaldo Piña ante el relevo de Daniel Camarena, el cual vació las bases y remolcó tres carreras para colocar el marcador 4-1 a favor de Chihuahua.

La ofensiva visitante aprovechó los corredores embasados y castigó al pitcheo duranguense para tomar una ventaja que terminaría siendo definitiva. El batazo de Piña representó el momento más importante del encuentro y cambió por completo la dinámica del partido.

Caliente reaccionó pero se quedó corto

Cuando parecía que el juego estaba definido, Caliente respondió en la séptima entrada. Reynaldo Rodríguez conectó sencillo y, posteriormente, Alejandro Mejía disparó su cuadrangular número 11 de la temporada ante Raúl Barrón, acercando a Durango 4-3 y devolviendo la esperanza a la afición.

Sin embargo, el bullpen de Dorados logró cerrar la puerta en los innings finales. A pesar de que Durango colocó corredores en circulación durante la novena entrada, el taponero Braden Webb enfrió la rebelión local sorprendiendo a José Guadalupe Chávez en la intermedia con un viraje definitivo y selló los últimos outs por la vía del ponche.

Con este resultado, Dorados de Chihuahua se quedó con la serie en el Estadio Francisco Villa, mientras que Caliente de Durango buscará reivindicarse cuando juegue este 5 de junio ante los Algodoneros de Unión Laguna en Torreón.