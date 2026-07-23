Caliente de Durango: Dorados se lleva el tercero que concluyó por fallas eléctricas

Caliente de Durango sufrió una derrota de 8-1 ante Dorados de Chihuahua, en un encuentro que fue declarado como juego legal luego de que el Estadio Héctor Espino presentara nuevamente interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

Dorados castiga temprano a Despaigne

Chihuahua tomó el control desde el primer episodio frente al abridor Odrisamer Despaigne. Coco Montes conectó triple y posteriormente anotó con un rodado de Juan Yépez para colocar la primera carrera en la pizarra.

El daño aumentó en el cierre de la segunda entrada. Andre Lipcius abrió con sencillo y Jacob Rhinesmith se embasó gracias a un error defensivo de Reynaldo Rodríguez. Después apareció Dairon Miranda, quien conectó cuadrangular de tres carreras por el jardín izquierdo para ampliar la diferencia a 4-0.

Dorados agregó una anotación más en ese mismo capítulo, luego de que Brainer Bonaci pegara sencillo y Coco Montes disparara su segundo triple de la noche, con el que llevó al plato al corredor y colocó el 5-0.

Ureña rompe el cero por Durango

La ofensiva duranguense encontró respuesta hasta la cuarta entrada. Elier Hernández conectó doblete por el jardín derecho, aunque fue puesto fuera al intentar llegar a la tercera base.

Con dos outs, José Carlos Ureña castigó al abridor de Dorados con un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, su séptimo de la temporada, para acercar momentáneamente a Caliente con marcador de 5-1.

Chihuahua sentencia el encuentro

Dorados volvió a atacar en la parte baja de la cuarta entrada. Dairon Miranda recibió base por bolas, Gustavo Ruiz conectó sencillo y Brainer Bonaci produjo una carrera mediante elevado de sacrificio.

Más tarde, con dos corredores en circulación, Juan Yépez pegó doblete hacia el jardín central para remolcar a Gustavo Ruiz y Coco Montes, estableciendo el definitivo 8-1.

Despaigne abandonó el montículo después de permitir el ataque de la novena local, mientras que Esteban Bloch ingresó como relevista. Por Chihuahua, Elian Leyva trabajó cinco entradas antes de dejar su lugar a Ralph Garza Jr.

El compromiso alcanzó la parte baja de la sexta entrada, cuando las fallas en la iluminación impidieron que las acciones pudieran continuar . Al haberse disputado las cinco entradas reglamentarias necesarias, se determinó dar por finalizado el juego con ventaja de siete carreras para la novena chihuahuense.

Ahora Durango regresa a casa para comenzar un nuevo capítulo pero ahora contra los Rieleros de Aguascalientes, el playball en 'El Volcán' se cantará en punto de las 19:00 horas.