Caliente de Durango: el 'Clásico Villista' es duranguense; la novena de Robles gana ante Dorados

Caliente de Durango aseguró el “Clásico Villista” al imponerse 11-5 sobre Dorados de Chihuahua en el segundo encuentro de la serie, respaldado por una ofensiva que volvió a responder desde las primeras entradas y terminó conectando cuatro cuadrangulares.

Durango golpea desde el comienzo

La ofensiva visitante comenzó a trabajar desde la apertura del primer capítulo. Leobaldo Piña conectó sencillo y Estevan Florial recibió base por bolas antes de que Reynaldo Rodríguez enviara a ambos compañeros al plato con un imparable al jardín central, colocando rápidamente el 2-0.

Caliente amplió la diferencia en la segunda entrada gracias al poder de José Carlos Ureña con un jonrón sencillo.

En el cuarto episodio, Ureña y Rivas pegaron para embasarse y no fue hasta que Márquez encontró un sencillo para llevar a su compañero a home , al final también Rivas llegaría debido a un 'wild pitch' en donde aprovechó para anotar.

Posteriormente, los bateadores de Durango continuaron encendidos pues Rodríguez pegó un sencillo productor de otras dos carreras para Caliente y para finalizar, Johnson dio un doble para que Florial ponga la octava.

Dorados intenta reaccionar

Chihuahua aprovechó algunas desatenciones defensivas para acercarse en la quinta entrada. Andre Lipcius llegó hasta la antesala por un error y posteriormente anotó tras un descuido de Durango.

Jacob Rhinesmith y Joel Flores conectaron sencillos, mientras que un pasbol y un lanzamiento descontrolado permitieron otra anotación. Y de nueva cuenta la desconcentración de la novena duranguense costó una anotación dejando el marcador 8-3.

Sin embargo, el conjunto local no pudo mantener la presión y Durango recuperó terreno en la octava entrada con un cuadrangular solitario de Estevan Florial , su número 12 de la campaña.

Dorados respondió en la parte baja del mismo capítulo con jonrones consecutivos de Coco Montes y Brainer Bonaci, acercándose 9-5 y amenazando con complicar el cierre del partido.

El poder asegura el triunfo

La ofensiva duranguense terminó con cualquier posibilidad de remontada en la novena entrada. Daniel Johnson conectó su octavo cuadrangular de la temporada por el jardín derecho y, inmediatamente después, Elier Hernández disparó su jonrón número 14 entre los jardines derecho y central.

Los batazos espalda con espalda colocaron el marcador definitivo de 11-5, mientras que el relevo de Caliente retiró la parte baja del noveno episodio sin permitir mayores daños.

Con este resultado, Caliente se quedó con los primeros dos compromisos de la confrontación y aseguró la serie ante Dorados , confirmando el buen momento que atraviesa en su lucha por mantenerse entre los primeros lugares de la Zona Norte.

Ahora toca ver si Durango puede barrer a los chihuahuenses en su casa, el tercero y cierre de la serie será este 23 de julio en punto de las 19:00 horas.