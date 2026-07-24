Caliente de Durango: el club anuncia ligero cambio de horario en primer juego ante Rieleros

Caliente de Durango informó que el primer juego de la serie frente a Rieleros de Aguascalientes cambiará de horario y comenzará este viernes 24 de julio a las 20:05 horas en el Estadio Francisco Villa.

La modificación se debe a cuestiones logísticas relacionadas con el traslado de la novena duranguense desde Chihuahua , donde disputó una serie de tres encuentros ante Dorados. El club pidió comprensión a los aficionados y confirmó que el compromiso se mantiene para este viernes en el llamado “Volcán de Villa”.

Durango regresa después de caer en Chihuahua

El equipo dirigido por Óscar Robles volverá a casa luego de perder 8-1 el tercer duelo frente a Dorados, encuentro que concluyó anticipadamente debido a fallas en el suministro de energía eléctrica del Estadio Héctor Espino.

El partido fue declarado legal al haberse completado las cinco entradas reglamentarias. José Carlos Ureña produjo la única carrera de Caliente mediante un cuadrangular solitario, mientras que Chihuahua construyó su ventaja con ataques tempranos.

Rieleros llega con cuatro triunfos consecutivos

La serie tendrá importancia directa dentro de la lucha por los playoffs, debido a que Rieleros ocupa el sexto sitio de la zona con 38 victorias y 39 derrotas, además de llegar con una racha de cuatro juegos ganados.

Aguascalientes ha mostrado una diferencia marcada entre su desempeño como local y visitante . Mientras en casa presenta récord de 27-12, fuera de su estadio apenas suma 11 victorias en 38 compromisos, condición que Caliente buscará aprovechar durante la serie.

Durango, por su parte, tiene registro de 23-12 en el Estadio Francisco Villa y tratará de fortalecer su posición en la tabla durante la recta final de la temporada. El primer duelo comenzará este viernes a las 20:05 horas, una hora con cinco minutos más tarde de lo contemplado originalmente.