Caliente de Durango: el club de beisbol alcanza 40 victorias; su mejor temporada hasta el momento

Caliente de Durango continúa construyendo una temporada histórica dentro de la Liga Mexicana de Beisbol.

La novena duranguense alcanzó la marca de 40 victorias en una misma campaña, superando desde ahora todo lo conseguido durante sus primeras dos temporadas y consolidándose como uno de los principales protagonistas de la Zona Norte .

El conjunto duranguense presenta actualmente una marca de 40 triunfos y 33 derrotas, suficiente para colocarse en la segunda posición del standing norteño. Además, atraviesa una racha de tres victorias consecutivas y ha ganado seis de sus últimos diez compromisos.

El mejor Caliente desde su inicio

La cifra representa un crecimiento considerable para la organización. Durante su temporada inaugural de 2024, Caliente de Durango terminó con récord de 27-55, mientras que en 2025 mejoró hasta cerrar con 39 victorias y 54 derrotas.

Ahora, todavía con encuentros pendientes en el calendario regular, la novena ya dejó atrás ambas marcas y alcanzó por primera ocasión las 40 victorias.

Como local, Caliente presenta un sólido registro de 23-12, mientras que fuera de casa suma 17 triunfos y 21 descalabros. La consistencia mostrada en 'El Volcán' ha sido uno de los factores que le han permitido mantenerse en los primeros lugares de la Zona Norte.

Una cifra que pocas veces vista en Durango

La marca de 40 victorias tampoco ha sido frecuente para la plaza duranguense en su historia reciente desde que regreso el Rey de los Deportes al estado.

La franquicia anterior logró superar esa barrera en tres ocasiones. En 2017 terminó con marca de 43-66 después de 109 juegos, mientras que en 2019 consiguió 47 triunfos y 72 derrotas en una temporada de 119 encuentros.

La campaña más destacada llegó en 2023, cuando el equipo concluyó con registro de 43- 43 en 86 partidos, manteniéndose como la mejor marca reciente del beisbol profesional duranguense y bajo el nombre de Generales de Durango.

Caliente todavía puede romper la barrera histórica

Con 40 victorias ya aseguradas, Caliente de Durango todavía tiene margen suficiente para ampliar su mejor registro desde la llegada de la organización a la Liga Mexicana de Beisbol .

A la novena duranguense le restan 6 series por disputar en la temporada regular, por lo que no solamente está cerca de igualar las 43 victorias alcanzadas por la franquicia anterior en 2017 y 2023, sino que cuenta con posibilidades reales de superar también los 47 triunfos obtenidos en 2019.

Más allá de la posición en el standing, la cifra confirma el crecimiento deportivo de un equipo que pasó de 27 triunfos en 2024 y 39 en 2025 a convertirse en uno de los principales contendientes del Norte.

Ahora, el objetivo será sostener la consistencia durante la recta final, asegurar su lugar en la postemporada y convertir esta campaña en la más ganadora del beisbol profesional de Durango en los últimos años.