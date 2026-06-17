Caliente de Durango: el club de beisbol anuncia su nueva página de Facebook

La organización de Caliente de Durango informó a su afición que habilitará de manera provisional una nueva página oficial de Facebook, luego de que la empresa Meta aplicara restricciones de publicación a la cuenta principal del club.

A través de un comunicado difundido este martes, el club de beisbol rojinegro explicó que la medida busca garantizar que los aficionados, patrocinadores y público en general continúen recibiendo información relacionada con las actividades deportivas, comerciales y sociales del equipo mientras se resuelve la situación con la plataforma.

Una medida temporal para mantener informada a la afición

De acuerdo con el documento emitido por el club, las restricciones impuestas por Meta han limitado la capacidad de publicación en su perfil oficial, por lo que se tomó la decisión de crear un nuevo espacio digital de manera temporal.

La directiva señaló que la intención principal es evitar que los seguidores pierdan acceso a noticias, resultados, promociones, anuncios institucionales y contenidos relacionados con el día a día de la organización.

Para ello, Caliente de Durango puso a disposición de los aficionados la nueva dirección electrónica provisional en Facebook, desde donde continuará compartiendo información mientras permanece activa la restricción sobre la cuenta original.

Buscarán regresar a su perfil habitual

En el mismo comunicado, el club aclaró que esta alternativa será únicamente provisional y que una vez que las restricciones sean levantadas por Meta , se informará oportunamente a la afición para retomar las publicaciones en la página que tradicionalmente ha utilizado la organización.

La directiva destacó que el objetivo es mantener una comunicación constante con la comunidad beisbolera de Durango, especialmente durante una temporada en la que el equipo continúa desarrollando actividades deportivas y promocionales para fortalecer el vínculo con sus seguidores.

El mensaje para los aficionados

Finalmente, Caliente de Durango lamentó los inconvenientes que esta situación pueda generar entre quienes siguen de cerca al equipo a través de redes sociales.

La organización agradeció la paciencia de los aficionados y reiteró que la nueva página funcionará como una vía alterna para mantenerse al tanto de toda la información relacionada con el club, sus jugadores y las promociones que se ofrecen para incentivar la asistencia al Estadio Francisco Villa.