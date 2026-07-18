Caliente de Durango: el club de beisbol buscará romper la marca de los 47 juegos ganados

Caliente de Durango ha construido durante 2026 su mejor campaña desde la llegada de la organización a la Liga Mexicana de Beisbol.

Con récord de 41 victorias y 34 derrotas, la novena duranguense ya superó los registros obtenidos en sus dos primeras temporadas y se mantiene en la pelea dentro de la Zona Norte, aunque todavía deberá superar un cierre exigente para asegurar su lugar en la postemporada.

Al equipo le restan 17 encuentros por disputar en el calendario regular, incluidos los compromisos como local frente a Rieleros de Aguascalientes, Sultanes de Monterrey y Toros de Tijuana .

Esa recta final será determinante no solamente para sus aspiraciones de avanzar a los playoffs, sino también para establecer una nueva marca de triunfos dentro del beisbol profesional duranguense.

¿El mejor equipo desde que regresó el beisbol?

El crecimiento de la organización queda reflejado al comparar sus tres campañas. Durante su temporada inaugural de 2024, Caliente terminó con marca de 27-55, mientras que en 2025 mejoró hasta cerrar con 39 victorias y 54 derrotas.

En 2026, el conjunto rojinegro dejó atrás ambos registros antes de concluir el calendario. Después de alcanzar por primera vez las 40 victorias, sumó un triunfo más para colocarse con marca de 41-34.

Uno de los factores importantes ha sido el rendimiento conseguido en casa, donde el respaldo de la afición y las condiciones de “El Volcán” han permitido que Caliente se mantenga competitivo ante algunos de los principales equipos de la Zona Norte.

Una barrera pocas veces superada en Durango

Alcanzar 40 victorias tampoco ha sido algo frecuente para la plaza duranguense desde el regreso de la Liga Mexicana de Beisbol al estado. La franquicia anterior solamente consiguió superar esa cifra en tres temporadas.

En 2017, Generales de Durango terminó con récord de 43-66 después de 109 encuentros. Dos años más tarde alcanzó su mayor cantidad de triunfos al registrar 47-72 en una campaña de 119 juegos.

La temporada más competitiva llegó en 2023, cuando Generales concluyó con marca de 43-34 en 77 juegos disputados , registro que se mantiene como una de las mejores campañas recientes del beisbol profesional en Durango.

Caliente depende de sí mismo

Con 41 triunfos, Caliente necesita solamente dos victorias para igualar las 43 conseguidas por Generales en 2017 y 2023. Además, requiere seis para alcanzar las 47 de 2019 y siete para superarlas, algo que luce posible debido a que todavía tiene 17 juegos por disputar.

Sin embargo, la cantidad de triunfos no será el único objetivo. El verdadero reto estará en mantener la consistencia durante las últimas series, evitar rachas negativas y responder ante rivales directos de una Zona Norte que suele definirse hasta las jornadas finales.

De conseguirlo, Caliente realizaría algo histórico, convirtiéndose en el equipo de beisbol más competitivo desde que regresó el Rey de los Deportes a Durango ya que no solo rebasaría el récord, sino que lo haría con menos juegos disputados a comparación de Generales.

Caliente ya puede considerar 2026 como su mejor temporada hasta el momento, pero el balance definitivo dependerá de lo que consiga durante los 17 juegos restantes. Superar las 47 victorias representaría una nueva marca para el beisbol duranguense en su etapa reciente, aunque asegurar un boleto a los playoffs tendría todavía mayor importancia para el proyecto.