Caliente de Durango enfrenta a Sultanes en Monterrey tras igualar la Serie de Zona de la LMB

La Serie de Zona del Norte en la Liga Mexicana de Béisbol se traslada este viernes 21 de agosto a las 19:30 horas al Walmart Park, donde Caliente de Durango y Sultanes de Monterrey disputarán el tercer juego con la eliminatoria empatada a una victoria por bando. Tras disputarse los primeros dos duelos en el Estadio Francisco Villa, la contienda llega a suelo regiomontano en busca del desempate.

Los Fantasmas Grises pegaron primero

Sultanes pegó primero en el arranque de la semifinal al imponerse 6-2 ante casi 5 mil espectadores. El encuentro permaneció igualado 2-2 hasta el octavo capítulo, cuando Gustavo Núñez conectó un sencillo remolcador que le devolvió la ventaja a la visita. En el noveno episodio, Maikel Franco y Yonny Hernández liquidaron el juego, sobresaliendo Hernández con una noche brillante al irse de 5-3 con triple y dos producidas.

En aquel primer choque, los lanzadores abridores salieron sin decisión. Odrisamer Despaigne trabajó cuatro entradas y un tercio permitiendo dos carreras limpias para Durango, mientras que por Monterrey, Daniel Mengden se mantuvo cinco innings y un tercio ponchando a ocho rivales. Chris Ellis ingresó en el tramo final para bajar la cortina y asegurar el primer punto de la serie en favor de los Fantasmas Grises.

Los Rojinegros se pusieron el overol de trabajo

Sin embargo, Durango reaccionó con contundencia en el segundo compromiso al arrollar 17-5 a Monterrey. La ofensiva de Caliente explotó con 20 imparables repartidos en rallies de cuatro carreras en la tercera entrada, tres en la cuarta, cinco en la quinta y cuatro en la séptima. Daniel Johnson lució con doblete productor de dos anotaciones, respaldado por batazos oportunos de Reynaldo Rodríguez, Elier Hernández y José Carlos Ureña.

El pitcheo abridor regiomontano colapsó en el segundo choque, sufriendo Jared Wetherbee la derrota al admitir cinco carreras en dos episodios y un tercio. El pitcheo combinado de Sultanes regaló siete lanzamientos descontrolados durante la velada. Por su parte, el dominicano Joan Adon se acreditó la victoria para Caliente tras colgar ceros durante cinco entradas y un tercio de labor impecable desde la loma de los disparos.

Nadie quiere perderse este compromiso

De cara a este tercer juego en el Walmart Park, ambos equipos llegan con argumentos de peso para inclinar la balanza. Durango busca extender el gran momento de bateadores como Jonathan Villar y Leobaldo Piña, mientras Sultanes apelará al apoyo de su afición para frenar el descontrol de su relevo, ajustar su rotación y tomar ventaja en esta intensa Serie de Zona 2026 de la LMB.