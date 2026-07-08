Caliente de Durango es superado por Saraperos de Saltillo en el reprogramado de la jornada 12

El juego pendiente entre la novena de Caliente de Durango y los Saraperos de Saltillo, correspondiente a la Jornada 12 de la Liga Mexicana de Beisbol, por fin se pudo disputar la noche de este miércoles 8 de julio en el Estadio Francisco I. Madero. Tras vencer a La Nave Verde en los dos compromisos jugados en el Francisco Villa, los duranguenses llegaron con la urgencia de amarrar un resultado que les diera mayor ritmo y confianza de cara a los playoffs.

Saltillo golpeó primero y temprano. En la alta del segundo inning, Óscar Colás encontró un envío en la zona y lo mandó por todo el jardín derecho para el 1-0. El batazo solitario marcó el tono de un arranque en el que los locales se vieron más precisos en el contacto y en la ejecución. Durango, mientras tanto, batalló para encontrar ritmo ante los envíos de Finn Del Bonta-Smith, quien navegó cuatro entradas sin daño.

Durango buscó la remontada a toda costa

La quinta entrada abrió el juego por completo. Con dos hombres en base, Ramón Ríos soltó un rodado a las paradas cortas que parecía rutina, pero un tiro desviado de Víctor Márquez permitió que Iván Castillo y Óscar Campos cruzaran el plato para el 3-0. El error encendió a Saltillo y obligó a Durango a remar contracorriente en un duelo que empezaba a inclinarse.

Caliente respondió con carácter en la baja del mismo episodio. Estevan Florial, en cuenta favorable, conectó un doble profundo al derecho que vació las bases y recortó la distancia a 3-2. Un turno después, Elier Hernández metió un sencillo al central que permitió a Florial empatar el juego. En cuestión de swings, Durango había borrado la desventaja y recuperado oxígeno.

La Nave Verde 'voló' hasta la victoria

La séptima volvió a romper el equilibrio. Con un corredor emergente en los senderos, J.P. Martínez cazó un pitcheo alto y lo depositó detrás de la barda del izquierdo para devolverle la ventaja a Saltillo, ahora 5-3. El batazo, segundo jonrón del cubano en la temporada, terminó siendo el golpe decisivo en un juego de márgenes estrechos.

Durango tuvo una última oportunidad en la baja del séptimo. Con las bases llenas y un out, Reynaldo Rodríguez rodó a las paradas cortas para un out forzado que permitió el 5-4. La del empate quedó en tercera, pero Jesús Cruz cerró la puerta ponchando a Elier Hernández. Saraperos se llevó el duelo corto y dejó a Caliente con la frustración de haberse quedado a un swing de la remontada.