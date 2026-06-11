Caliente de Durango frena su caída en Villahermosa y supera a los Olmecas en juego de resistencia

Con la serie ya perdida pero con el orgullo en juego, la novena de Caliente de Durango volvió al Estadio Centenario 27 de Febrero para encarar a los Olmecas en el tercero y último compromiso. Los duranguenses llegaron arrastrando seis derrotas consecutivas, un bache que hacía del triunfo una obligación para recuperar aire y dignidad en plena gira por el Sur.

El inicio fue cerrado y sin margen para maniobra. Durango se fue rápido con tres outs ante Alan Espinoza, que trabajó la zona y ganó un reto para marcar el ponche cantado sobre Estevan Florial. Tabasco respondió igual: dos rodados y un toque de bola dejaron la entrada casi resuelta, aunque Domingo Leyba la extendió con un sencillo antes de que Seth Beer cayera viendo pasar el tercero. El duelo quedó marcado por el control de los abridores.

Durango amenazó en la segunda con el triple de Elier Hernández, pero Alejandro Mejía y Webster Rivas no pudieron traerlo. Tabasco tampoco generó daño: Yunior Severino y Agustín Murillo se fueron por la vía del ponche y Randy Romero cerró la tercera con otro swing al aire. La cuarta rompió el cero. Jasson Atondo, Leyba y Beer ligaron imparables para abrir la pizarra, y un elevado de sacrificio de Severino puso el 2-0. Jeremy Rhoades contuvo el resto, pero el golpe estaba dado.

Durango reaccionó de inmediato. Víctor Márquez abrió la quinta con un jonrón entre derecho y central para el 2-1. Rhoades perdió el comando, regaló boletos y un error propio complicó todo. Con las bases llenas, Mejía conectó un grand slam por el izquierdo que volteó el juego 5-2. Damon Dues sumó otra con doble y wild pitch, y la entrada cerró con un 6-2 que cambió el ritmo del encuentro.

La sexta no cambió el rumbo. Drew Stankiewicz elevó al central y Estevan Florial avanzó por un error, pero Reynaldo Rodríguez y Elier Hernández fueron dominados. Tabasco respondió con un sencillo de Yunior Severino, aunque un doble play sobre Yamaico Navarro apagó la amenaza. En la séptima, un jonrón de Randy Romero tras la base a Agustín Murillo acercó a los Olmecas 6-4.

Durango recuperó margen en la octava cuando Florial conectó un batazo por el central para el 7-4. El resto de la ofensiva fue controlado y Tabasco tampoco encontró respuesta: Yamaico Navarro y Agustín Ruiz fueron dominados con contactos suaves. Sin movimiento en la novena, el relevo de Caliente cerró sin sobresaltos y aseguró un triunfo que corta la racha negativa.