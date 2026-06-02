Caliente de Durango: Gana un pase doble para el segundo juego contra Dorados, ¡es muy sencillo!

Caliente de Durango inicia este martes una nueva serie contra Dorados de Chihuahua, en el momento justo en que cargan con una buena racha, obteniendo cinco triunfos al hilo.

La novena rojinegra buscará continuar con su cosecha de buenos resultados luego de haber tenido una semana casi perfecta, faltando solo el haber disputado el juego del jueves 28 de mayo, cuando una falla en el suministro eléctrico en la zona donde se ubica el Estadio Francisco Villa, impidió que se llevara a cabo el tercero de la serie ante Saraperos.

La organización informó que la rotación abridora para esta nueva serie, será la siguiente:

JORGE GARCÍA (1-3; 4.22 ERA).

ODRISAMER DESPAIGNE (3-2; 3.56 ERA).

SPENCER TURNBULL (0-0; 0.00 ERA).

Spencer llega al equipo cálido con el antecedente de haber conseguido lanzar un juego sin hit ni carrera con Tigres de Detroit en la Temporada 2021 de la MLB y de haber militado 7 temporadas en la gran carpa.

Sin duda, la novena duranguense necesita el respaldo de su afición para llenar de buenas vibras las butacas. Si aún no tienes tus boletos, aquí te dejamos una dinámica para participar y ganar un pase doble.

¿Quieres ganar una cortesía doble para el juego de este 3 de junio?

¡La dinámica es muy sencilla! Si estás interesado en ganar estos accesos, lo único que tienes que hacer es:

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Si cumples con todos los requisitos, podrás ingresar a la rifa que se realizará este miércoles 3 de junio por la mañana.