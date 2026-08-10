Caliente de Durango: Guía rápida para entender los playoffs de la LMB

Después de 48 años, Durango volvió a tener presencia en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), una hazaña que ha despertado el interés de nuevos aficionados que quizá no siguieron toda la temporada, pero ahora quieren acompañar a Caliente de Durango en su camino por la postemporada.

Si términos como “Primer Playoff”, “serie al mejor de siete” o “mejor perdedor” todavía te provocan más dudas que emoción, aquí te explicamos de manera sencilla cómo funciona esta etapa del torneo.

¿Cuántos equipos avanzaron a los playoffs?

La LMB se divide en dos sectores: Zona Norte y Zona Sur. Los seis mejores equipos de cada zona avanzaron a la postemporada, de acuerdo con su porcentaje de juegos ganados y perdidos durante la campaña regular.

Caliente de Durango terminó en el segundo lugar de la Zona Norte, con récord de 51 victorias y 42 derrotas. Por ello, fue emparejado con Acereros de Monclova, que ocupó la quinta posición.

Los cruces del Primer Playoff quedaron conformados de la siguiente manera: primero contra sexto, segundo contra quinto y tercero contra cuarto, siempre dentro de la misma zona.

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¿Cuántos juegos necesita ganar Caliente?

Todas las series de los playoffs se disputan a ganar cuatro de un máximo de siete encuentros. Esto significa que el primer equipo que consiga cuatro triunfos avanza a la siguiente ronda.

No necesariamente se juegan los siete partidos: si una novena gana los primeros cuatro, la serie termina en ese momento. En caso de que ambos equipos lleguen con tres victorias, será necesario disputar un séptimo y definitivo encuentro.

Los partidos se distribuyen bajo el formato 2-3-2: los primeros dos se juegan en casa del equipo mejor ubicado; los siguientes tres, si son necesarios, en el estadio del rival; y los últimos dos regresan a la primera sede.

Actualmente, Caliente y Acereros tienen una victoria por bando, por lo que el Juego 3 en Monclova es importante, pero todavía no representa un duelo de eliminación.

¿Qué es eso del “mejor perdedor”?

Aquí aparece una peculiaridad de la LMB. A la siguiente etapa avanzan los tres ganadores del Primer Playoff de cada zona, pero también el equipo eliminado que haya conseguido más victorias en su serie.

Por ejemplo, una novena que pierda cuatro juegos contra tres tendría mayores posibilidades de avanzar como “mejor perdedor” que otra eliminada por 4-1.

Si hay empate, se toma como primer criterio el porcentaje obtenido durante la temporada regular y después el diferencial de carreras.

El camino hacia el campeonato

Después del Primer Playoff vienen las Series de Zona, posteriormente las Series de Campeonato y, finalmente, la Serie del Rey, donde el campeón del Norte enfrenta al campeón del Sur.

En pocas palabras, Caliente necesita superar cuatro rondas para levantar el título. El camino todavía es largo, pero Durango ya volvió a vivir algo que no ocurría desde hace 48 años: tener beisbol de playoffs y razones para mantener encendido El Volcán.