Caliente de Durango impone ritmo en casa y supera en doble jornada a Charros de Jalisco

Tras la pausa por el Juego de Estrellas, la novena de Caliente de Durango volvió al Estadio Francisco Villa con ímpetu y amarró la serie ante Charros de Jalisco en una exigente jornada doble. El choque tenía peso específico: segundo contra tercero del Norte, un duelo directo en la tabla que convertía cada lanzamiento en obligación.

Poderío ofensivo que da el triunfo

En el primer juego, Jalisco golpeó primero en la segunda entrada con la carrera de Irving López, producto de un error en viraje y un lanzamiento descontrolado. Durango respondió de inmediato en la tercera: Jonathan Villar y Damon Dues armaron la voltereta con un sencillo productor y un error en el fildeo del central que puso el 2–1. La visita volvió a empatar en la cuarta con el doble de López y el sencillo de Johneshwy Fargas, pero un wild pitch devolvió la ventaja a los Charros.

La respuesta de Durango llegó en la parte baja con un swing decisivo: Estevan Florial igualó el duelo con un jonrón entre derecho y central, y Webster Rivas recuperó la delantera con un doble que empujó a Alejandro Mejía. A partir de ahí, el juego se quebró por completo en la quinta. Villar, Daniel Johnson, Reynaldo Rodríguez, Florial, Mejía y Elier Hernández encadenaron sencillos, errores y un doble que desató un rally de seis carreras. Con la pizarra 9–3, el resto fue trámite: Odrisamer Despaigne y el bullpen retiraron sin daño las últimas dos entradas para asegurar el primero de la jornada.

La táctica firma la doble victoria

El segundo juego arrancó con dominio de ambos cuerpos de pitcheo. Michael Boyle y la defensa de Durango colgaron ceros hasta la tercera, cuando José Guadalupe Chávez abrió la entrada con sencillo y Villar y Rivas remolcaron tres carreras con contactos sólidos al izquierdo. Jalisco respondió en la cuarta: Kyle Garlick produjo con un doble y Yadiel Hernández acercó con un rodado, pero Hernández devolvió la ventaja de inmediato con un jonrón por el izquierdo.

El cierre se volvió un duelo de relevos. Garlick y Jared Walsh recortaron en la sexta con doble y sencillo, pero Durango sostuvo la mínima con outs rápidos de Johnson y Mejía, y con paciencia en el plato para llenar bases antes de que Elkin Alcalá ponchara a Julián León en el momento crítico. En la séptima, Fargas abrió con sencillo, aunque la defensa local apagó la amenaza con un forzado y una línea atrapada por Víctor Márquez.

Con el 4–3 final, Caliente cerró la doble jornada con la serie en el bolsillo y reforzó su posición en la parte alta del Norte, resolviendo dos juegos distintos: uno explosivo y otro de resistencia, ambos construidos estrictamente sobre aprovechar errores y ejecutar en los momentos clave.