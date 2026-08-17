Caliente de Durango inicia la semifinal contra Sultanes de Monterrey, ¡gana una CORTESÍA!

Caliente de Durango comenzará este martes 18 de agosto su participación en las Series de Zona, cuando reciba a los Sultanes de Monterrey en el Estadio Francisco Villa. El primer duelo de la semifinal norteña está programado para iniciar a las 19:30 horas.

La novena duranguense llega motivada después de eliminar 4-1 a los Acereros de Monclova en el Primer Playoff, mientras que Sultanes consiguió su boleto tras imponerse por el mismo marcador a los Charros de Jalisco.

Caliente buscará aprovechar el respaldo de su afición para tomar ventaja en una serie pactada a ganar cuatro de siete encuentros. Participa en nuestra dinámica y consigue una cortesía para presenciar el histórico arranque de la eliminatoria.

¿Te gustaría acudir al primer juego de la serie en el Volcán de Villa? ¡Participa en esta dinámica!

¡Es muy sencillo! Si estás interesado en ganar boletos para alguno de los días ya mencionados, lo único que tienes que hacer es:

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Si cumples con todos los requisitos, podrás ingresar a la rifa que se realizará este martes 18 de agosto por la mañana.

La dinámica cierra el martes 18 de agosto a las 12:00 horas.