Caliente de Durango inicia venta de boletos para los Playoffs 2026: conoce precios y zonas

La afición al béisbol en la capital duranguense ya puede preparar sus franelas para la postemporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). La directiva de Caliente de Durango oficializó la venta de boletos para los Playoffs 2026, asegurando un ambiente vibrante en el Estadio Francisco Villa durante la primera ronda.

Para los boletos individuales, los costos arrancan en $120.00 pesos en la zona Lateral y $150.00 en Palco Bronce. La localidad Lateral Preferente se fijó en $210.00 pesos, mientras que Palco Plata se ofrece en $240.00 pesos, la Butaca Central en $280.00 pesos, Palco Oro en $440.00 pesos y el Palco Platino en $500.00 pesos.

En la modalidad de Palco Completo, diseñada para grupos y familias, los precios inician con el Palco Bronce en $900.00 pesos y el Palco Plata en $1,440.00 pesos. Por su parte, la zona de Palco Oro se comercializa en $2,640.00 pesos y el Palco Platino se cotiza en $3,000.00 pesos por la experiencia completa.

¿Cómo llega Caliente al último compromiso?

La novena rojinegra llega en un gran momento competitivo tras una sobresaliente temporada regular. Con marca de 51 triunfos y 39 derrotas, Caliente se adueñó del segundo lugar del standing en la Zona Norte, manteniéndose únicamente por detrás de Toros de Tijuana y firmando un regreso histórico a postemporada.

Dependiendo del cierre de la fase regular frente a Tijuana, los duranguenses definirán a su rival directo en el primer cruce eliminatorio. Entre las opciones más viables figuran escuadras de alto calibre como Sultanes de Monterrey, Acereros de Monclova o Charros de Jalisco, contendientes directos del pelotón norteño.

Con las entradas disponibles en taquillas y vía digital, se anticipa una fuerte demanda por parte de los aficionados locales. La fiesta del béisbol regresa con todo al Estadio Francisco Villa, donde Caliente buscará aprovechar la ventaja de localía para avanzar con paso firme en la lucha por el título.