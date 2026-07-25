Caliente de Durango: jugadores ya piensan en el campeonato, revela Jorge Márquez

Caliente de Durango todavía mantiene como prioridad asegurar su clasificación a los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, sin embargo, dentro del vestidor las aspiraciones ya comenzaron a ir más allá de ese primer objetivo.

Jorge Márquez, gerente deportivo de la organización, reveló que los jugadores ya hablan de la posibilidad de conquistar el campeonato, reflejo de la confianza que existe en un equipo que ha logrado mantenerse entre los primeros lugares de la Zona Norte durante la recta final de la temporada .

“Ya los muchachos están pensando en otra cosa”, expresó Márquez durante una entrevista con El Siglo de Durango.

El primer objetivo continúa siendo la postemporada

Aunque reconoció la ambición mostrada por los integrantes del roster, Márquez dejó claro que su enfoque personal permanece en completar el primer paso, conseguir matemáticamente el boleto a la postemporada.

El directivo aseguró que evita revisar constantemente la tabla de posiciones, el número de victorias o los posibles récords que puede romper el equipo. Su intención es avanzar juego por juego y evaluar el trabajo realizado solamente cuando la clasificación esté asegurada.

“La verdad, mi meta está en los playoffs. Juego por juego, obviamente. No estoy tranquilo con lo que hemos hecho; estaré tranquilo hasta que logremos el objetivo”, comentó.

Márquez agregó que le agrada conocer la mentalidad de sus jugadores, pues considera que demuestra el nivel de compromiso existente dentro del grupo.

Un vestidor unido aumenta la confianza

El gerente deportivo atribuyó parte del crecimiento de Caliente a la unión formada dentro del clubhouse. Desde la conformación del plantel se buscó reunir no solamente talento, sino jugadores con experiencia en playoffs, finales y equipos acostumbrados a competir por objetivos importantes.

También destacó la importancia de contar con buenos seres humanos, capaces de mantener el esfuerzo y la entrega incluso cuando el equipo se encuentra abajo en el marcador.

Según Márquez, esa mentalidad ha permitido que la novena duranguense responda en escenarios complicados y conserve la confianza para remontar encuentros en los que recibe daño durante las primeras entradas.

El directivo aseguró que nunca había trabajado con un clubhouse tan unido y consideró que esa cercanía puede convertirse en una de las principales fortalezas de Durango durante una eventual participación en playoffs.

Caliente se considera el “rival incómodo”

La recta final de la temporada enfrentará a Durango con equipos directamente involucrados en la lucha por las primeras posiciones y la clasificación , pero Márquez considera que la novena cuenta con las herramientas para competir contra cualquiera.

Aunque reconoció que Tijuana y Monterrey han conseguido superar a Caliente, señaló que varios de esos juegos fueron cerrados y que el equipo tuvo oportunidades de llevarse las series.

“Nosotros somos el rival incómodo en este momento. Somos incómodos para cualquier rival y a cualquier rival le podemos ganar”, afirmó.

El objetivo es que Caliente deje de ser visto como un participante más y se consolide como un equipo competitivo, incluso frente a organizaciones con nóminas superiores.

Mientras el gerente deportivo mantiene la mirada en asegurar los playoffs, los jugadores ya visualizan un escenario mayor.