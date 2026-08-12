Caliente de Durango: la historia de Devin Smeltzer, el pitcher que superó el cáncer

Actualmente, Devin Smeltzer es uno de los lanzadores que forman parte de la rotación de Caliente de Durango en la Liga Mexicana de Beisbol, pero detrás de su trayectoria profesional existe una historia que trasciende lo ocurrido sobre el diamante.

Este miércoles 12 de agosto, el pitcher estadounidense recordó que cumplió 20 años libre de cáncer, enfermedad que enfrentó cuando apenas tenía nueve años de edad.

“Libre de cáncer por 2 décadas. 20 años. 7,305 días”, comenzó la publicación del lanzador, quien posteriormente recordó algunos de los capítulos que ha vivido desde entonces: escuela, universidad, ligas menores, Grandes Ligas, Liga Mexicana, Liga Dominicana y entre otros.

La historia de Smeltzer

La historia comenzó cuando Smeltzer tenía solamente nueve años. De acuerdo con información publicada por MLB, al entonces niño le fue detectada una masa maligna del tamaño aproximado de una toronja junto a la vejiga, lo que obligó a que comenzara un tratamiento contra el cáncer.

Smeltzer recibió quimioterapia y radioterapia, iniciando así una batalla contra la enfermedad cuando todavía se encontraba lejos de imaginar que años después se convertiría en jugador profesional de beisbol.

Finalmente logró superar la enfermedad y, en 2012, fue considerado en remisión completa. Años más tarde, en 2016, recibió además el alta médica después de una década sin recaídas.

El beisbol fue una parte importante durante aquel proceso. Con el tiempo, Smeltzer ha utilizado su experiencia para intentar ayudar e inspirar a niños que atraviesan situaciones similares , asegurando desde sus primeros años como profesional que el deporte le había otorgado una plataforma para compartir su historia.

“20 años, 7 mil 305 días”: el mensaje de Smeltzer

Ahora, mientras continúa su carrera profesional en Durango, Smeltzer decidió detenerse por un momento para recordar lo ocurrido desde que venció al cáncer.

El pitcher aseguró sentirse agradecido por los momentos positivos y por las dificultades de las últimas dos décadas, además de destacar su posibilidad de “vivir, sentir, amar, fracasar y aprender”.

“Espero que los próximos 20 sean igual de llenos de acontecimientos”, escribió Smeltzer, quien hoy por hoy estará abriendo el tercero de la serie en los playoffs de Caliente de Durango contra los Acereros de Monclova.

Así, detrás del pitcher que actualmente busca ayudar a Caliente desde la lomita existe también la historia de un niño que recibió un diagnóstico de cáncer a los nueve años y que, dos décadas después de superarlo, ha podido construir una carrera que lo llevó desde las Grandes Ligas hasta el beisbol mexicano.