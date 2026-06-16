Caliente de Durango: la novena de Óscar Robles anuncia un nuevo pitcher para reforzar el bullpen

La directiva de Caliente de Durango continúa realizando movimientos para fortalecer su roster de cara a la parte decisiva de la temporada y este martes anunció la incorporación de un nuevo pitcher que llega para reforzar el bullpen de la novena dirigida por Óscar Robles.

Se trata del lanzador panameño Enrique Saldaña, serpentinero derecho, de 26 años de edad, quien cuenta con experiencia tanto en el béisbol profesional de su país como en organizaciones de Grandes Ligas, por lo que la organización rojinegra espera que pueda aportar profundidad y estabilidad al cuerpo de relevistas durante las próximas semanas.

Experiencia internacional para el relevo rojinegro

Nacido el 26 de junio de 1999 en la Ciudad de Panamá, Saldaña ha desarrollado una carrera profesional de cinco temporadas, destacando por su paso dentro de las organizaciones de Rockies de Colorado y Cardenales de San Luis.

Durante su trayectoria en las ligas menores de Estados Unidos participó en 47 encuentros, acumulando 109 entradas lanzadas. En ese periodo registró una efectividad de 2.81 carreras limpias admitidas, además de un WHIP de 1.27 y un total de 96 bateadores retirados por la vía del ponche.

Estos números respaldan el perfil de un pitcher capaz de trabajar en diferentes situaciones de juego y que puede convertirse en una pieza importante dentro de los planes del cuerpo técnico duranguense.

Un brazo probado en Panamá

Además de su experiencia en el sistema de desarrollo estadounidense, Saldaña también ha tenido actividad constante en la liga profesional panameña con el equipo de Panamá Metro.

En dicha competencia ha acumulado 130 innings de labor sobre el montículo, enfrentando a 546 bateadores. Dentro de esas actuaciones logró recetar 98 ponches y otorgó 60 bases por bolas, cifras que reflejan su capacidad para mantenerse competitivo en escenarios de alta exigencia.

La organización informó que el lanzador se integrará de inmediato a los entrenamientos y quedará bajo las órdenes del manager Óscar Robles y su cuerpo técnico, con la intención de estar disponible lo antes posible para las necesidades del equipo.

También se anuncia una baja

Como parte de los movimientos en el roster, Caliente de Durango también confirmó la salida del pitcher Rodolfo Martínez, quien deja de formar parte del plantel rojinegro.

A través de un comunicado, la directiva agradeció la entrega, profesionalismo y compromiso mostrados por Martínez durante su estancia con la organización, deseándole éxito en los próximos retos de su carrera dentro del béisbol profesional.

Con la llegada de Enrique Saldaña, Caliente busca apuntalar una de las áreas más importantes del equipo en la recta final de la campaña, apostando por un brazo con experiencia internacional y antecedentes sólidos que puedan contribuir a la búsqueda de resultados positivos en los próximos compromisos.