Caliente de Durango: la novena de Óscar Robles gana el primero ante Leones de Yucatán

Caliente de Durango comenzó con el pie derecho su serie en territorio yucateco al imponerse 6-4 a los Leones de Yucatán en el Parque Kukulcán. La escuadra dirigida por Óscar Robles mostró capacidad de reacción luego de verse abajo en la pizarra y aprovechó un explosivo cierre de partido para quedarse con una valiosa victoria como visitante.

Aunque los duranguenses generaron tráfico en las bases durante las primeras entradas, el pitcheo de los Leones logró salir de los momentos de presión. Del otro lado, la ofensiva local encontró la forma de tomar ventaja y parecía tener controlado el encuentro al llegar a la mitad del compromiso.

Leones defienden la casa

La novena yucateca abrió el marcador en la quinta entrada con un rally encabezado por Eric Filia, quien conectó un triple productor que limpió las bases y llevó tres carreras al plato. El ataque puso contra las cuerdas a Durango y permitió que los locales tomaran una ventaja de 3-0.

Caliente logró responder en la sexta entrada con un elevado de sacrificio de Elier Hernández que permitió anotar a Estevan Florial , acercando a los visitantes. Sin embargo, los Leones volvieron a sumar una carrera en la parte baja del mismo episodio para colocar el marcador 4-1 y mantener el control del encuentro.

La reacción llegó en el momento indicado

Cuando parecía que los Leones encaminaban la victoria, la ofensiva de Durango despertó en la séptima entrada. Webster Rivas conectó un sencillo productor que acercó a los visitantes, mientras que Víctor Márquez pegó un doblete al jardín derecho que remolcó dos carreras para empatar el encuentro.

La remontada se completó instantes después gracias a un toque de Drew Stankiewicz que permitió anotar la carrera de la ventaja. En cuestión de minutos, Caliente había borrado la diferencia y convertido una derrota parcial en una ventaja de 5-4.

Rivas y Dues sellaron el triunfo

La ofensiva visitante no se conformó con darle la vuelta al marcador. En la octava entrada, Damon Dues conectó un doble productor que amplió la diferencia y posteriormente Webster Rivas volvió a responder con el madero para impulsar una carrera más, colocando el definitivo 6-4.

Además de su aporte ofensivo, Rivas se convirtió en una de las figuras del encuentro al producir carreras en momentos clave. Dues también tuvo una actuación destacada al generar constante peligro en las bases y participar en las jugadas que terminaron inclinando el encuentro a favor de Durango.

El relevo aseguró la victoria

Después de la remontada, el bullpen de Caliente cumplió con su trabajo. Los relevistas lograron contener a una ofensiva yucateca que había mostrado poder durante la primera mitad del encuentro, retirando los últimos episodios sin permitir daño.

Con este resultado, Caliente de Durango toma ventaja en la serie y consigue un triunfo importante fuera de casa. La novena de Óscar Robles buscará mantener el impulso en el segundo compromiso ante unos Leones de Yucatán que intentarán responder frente a su afición para evitar quedar en desventaja dentro de la serie.

El segundo capítulo

Leones volverá a recibir a Caliente en su casa tal y como lo dicta el calendario de la Liga Mexicana de Beisbol para su segunda confrontación este 13 de junio, en esta ocasión se cantará playball a las 7 de la noche en Mérida.