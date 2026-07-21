Caliente de Durango: la novena de Óscar Robles se lleva el primero del 'Clásico Villista'

Caliente de Durango comenzó con el pie derecho su visita a Chihuahua al imponerse 6-1 sobre Dorados, en un encuentro donde la ofensiva respondió con tres cuadrangulares y el cuerpo de lanzadores limitó los intentos de reacción de la novena local.

La novena de Durango construyó la ventaja desde el segundo episodio y no volvió a mirar atrás, respaldada por una defensiva que también respondió en momentos importantes y evitó que Dorados pudiera acercarse en el marcador.

Daniel Johnson abre el camino con cuadrangular

Después de un primer capítulo sin anotaciones, Caliente rompió el empate en la parte alta de la segunda entrada.

Reynaldo Rodríguez abrió el episodio con un sencillo al jardín central y posteriormente Daniel Johnson conectó un cuadrangular por el jardín derecho, su séptimo de la temporada, para colocar rápidamente el 2-0 a favor de los visitantes.

El ataque duranguense volvió a aparecer en el tercer episodio. Drew Stankiewicz recibió base por bolas y avanzó hasta la antesala con un doble de Leobaldo Piña. Estevan Florial produjo la tercera carrera con un sencillo al jardín derecho, aunque la ofensiva no pudo ampliar todavía más la diferencia.

Mientras Caliente sumaba carreras, Spencer Turnbull retiraba con autoridad a la ofensiva local. El abridor ponchó consecutivamente a Andre Lipcius, Jacob Rhinesmith y Andrelton Simmons durante la segunda entrada , además de sorprender a Damon Dues fuera de la primera base en el tercer capítulo.

Elier Hernández amplía la diferencia

La cuarta carrera de Durango llegó en el cuarto episodio, cuando Elier Hernández encontró un lanzamiento de Caleb Smith y conectó su cuadrangular número 13 de la campaña entre los jardines derecho y central.

Dorados logró responder en la parte baja del mismo capítulo. Brainer Bonaci abrió con un doble y avanzó hasta tercera con un rodado de Coco Montes. Juan Yépez lo llevó al plato con un sencillo al jardín central para recortar la diferencia a 4-1.

Turnbull evitó mayores daños y retiró a Andre Lipcius y Jacob Rhinesmith para cerrar la entrada.

Leobaldo Piña sentencia el encuentro

El duelo permaneció 4-1 hasta la séptima entrada, cuando Leobaldo Piña castigó al relevista Vidal Nuño con un cuadrangular solitario entre los jardines izquierdo y central, su cuarto vuelacercas de la temporada.

Caliente todavía agregó una carrera más en el mismo episodio. Reynaldo Rodríguez conectó un doble y posteriormente anotó en una jugada de selección de Daniel Johnson , acompañada por un error en el tiro del primera base Andre Lipcius.

El rally colocó el marcador definitivo de 6-1 y permitió que el bullpen duranguense trabajara con una ventaja cómoda durante la recta final.

El relevo de Durango cierra la puerta

El cuerpo de lanzadores de Caliente mantuvo a Dorados en solamente una carrera y respondió cada vez que el conjunto local colocó corredores en posición de anotar.

Con la victoria, Caliente de Durango tomó ventaja en la serie y mantuvo su buen momento en la recta final de la temporada , donde cada resultado adquiere mayor importancia en la lucha por asegurar un lugar en los playoffs.

Ahora a la novena duranguense le toca prepararse ya que se viene el segundo de la serie este 22 de julio de igual forma en Chihuahua, donde Durango puede amarrar el 'Clásico Villista' cuando se cante playball a las 19:00 horas.