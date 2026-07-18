Caliente de Durango: la novena de Robles asegura la serie contra Acereros de Monclova

Caliente de Durango volvió a mostrar capacidad de reacción y contundencia ofensiva al derrotar 10-5 a los Acereros de Monclova, resultado con el que la novena dirigida por Robles aseguró la serie en territorio coahuilense.

Durango golpea desde la primera entrada

Caliente comenzó el encuentro atacando al abridor Jorge Tavárez. Drew Stankiewicz abrió el juego con un sencillo y Leobaldo Piña negoció una base por bolas , antes de que un lanzamiento descontrolado permitiera que ambos corredores avanzaran.

Estevan Florial produjo la primera carrera mediante un elevado de sacrificio, mientras que Webster Rivas conectó un sencillo al jardín central para impulsar a Piña. Elier Hernández completó el ataque con un doble que llevó a Rivas hasta el plato y colocó el marcador 3-0.

Sin embargo, Monclova respondió en la tercera entrada. Tras llenar las bases mediante tres pasaportes, Ramón Hernández conectó un grand slam por el sector izquierdo-central para darle la vuelta al encuentro y colocar a los Acereros arriba por 4-3.

El poder de Hernández y Stankiewicz impulsa la remontada

La reacción duranguense no tardó en llegar. Elier Hernández abrió la cuarta entrada con su cuadrangular número 12 de la temporada, batazo solitario por el jardín izquierdo que empató momentáneamente el juego.

Los Acereros recuperaron la ventaja en el cierre del mismo episodio gracias a una jugada de selección de Ramón Hernández que permitió anotar a Magneuris Sierra. No obstante, aquella sería la última carrera conseguida por la ofensiva local.

En la quinta entrada, Drew Stankiewicz disparó su tercer jonrón de la campaña para igualar nuevamente el marcador . Leobaldo Piña continuó el ataque con un sencillo, Estevan Florial recibió base por bolas y Reynaldo Rodríguez conectó imparable productor para devolverle la ventaja a Durango.

Webster Rivas agregó una carrera más mediante un elevado de sacrificio, con el que Florial llegó al plato y aumentó la diferencia a 7-5.

Ataque de cinco imparables sentencia el juego

Después de dos entradas sin movimiento, Caliente armó un ataque definitivo en la parte alta del octavo capítulo. Webster Rivas y Elier Hernández iniciaron la ofensiva con sencillos consecutivos, antes de que Christopher Escárrega avanzara a los corredores mediante un toque de sacrificio.

José Carlos Ureña respondió con un imparable al jardín izquierdo que llevó a Rivas a la registradora. Posteriormente, Víctor Márquez colocó un toque de bola que se convirtió en sencillo y permitió que Hernández anotara la novena carrera.

Tras un lanzamiento descontrolado y una base por bolas para Stankiewicz, Leobaldo Piña produjo el 10-5 definitivo con un elevado de sacrificio que impulsó al corredor emergente Antonio Castañeda.

El bullpen frena a la ofensiva de Monclova

Luego de las complicaciones presentadas durante los primeros episodios, el cuerpo de relevistas duranguense consiguió silenciar a la ofensiva local.

Con el triunfo por 10-5, Caliente de Durango aseguró la serie ante los Acereros y mantuvo su buen paso en la recta final de la temporada, respaldado por una ofensiva que logró recuperarse después de perder una ventaja tempranera.

Ahora habrá que esperar hasta este 19 de julio cuando se juegue el tercero de la serie en Monclova en punto de las 18:00.