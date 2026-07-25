Caliente de Durango: la novena duranguense asegura la serie contra Rieleros de Aguascalientes

Caliente de Durango mantuvo su gran momento en la recta final de la temporada al derrotar 9-3 a los Rieleros de Aguascalientes en el Estadio Francisco Villa, resultado con el que aseguró la serie y llegó a seis compromisos consecutivos ganados.

La novena dirigida por Óscar Robles tuvo que venir de atrás por segundo encuentro consecutivo, luego de encontrarse con una desventaja de tres carreras durante la cuarta entrada. Sin embargo, la ofensiva duranguense respondió con dos racimos de cuatro anotaciones para darle la vuelta a la pizarra y encaminarse a una nueva victoria frente a su afición.

Ureña y Márquez encabezan la remontada

Rieleros tomó ventaja en la parte alta del cuarto episodio. Maikel Serrano impulsó la primera carrera mediante un rodado dentro del cuadro, mientras que Matthew Batten conectó un triple productor y posteriormente anotó con un sencillo de Jomar Reyes para colocar el marcador 3-0.

El ataque visitante provocó la salida del abridor Ian Villers, quien trabajó tres entradas y un tercio, permitió cinco imparables y tres carreras limpias, además de conceder dos bases por bolas.

La respuesta de Caliente fue inmediata. Daniel Johnson abrió la parte baja con sencillo y Elier Hernández conectó un doblete, dejando la mesa servida para José Carlos Ureña, quien disparó un cuadrangular de tres carreras por el jardín izquierdo para empatar el encuentro.

Momentos después apareció Víctor Márquez con un jonrón solitario por el jardín derecho. El segundo vuelacercas de su temporada completó la remontada y puso el 4-3 en favor de los duranguenses.

Caliente sentencia el encuentro en la séptima

La ofensiva rojinegra volvió a hacer daño durante la séptima entrada. Márquez comenzó el ataque con un sencillo y anotó con un doblete de Drew Stankiewicz. Estevan Florial produjo otra carrera con batazo de dos estaciones y posteriormente llegó al plato gracias a un imparable de Reynaldo Rodríguez.

Daniel Johnson anotó la octava rayita impulsado por un doblete de Elier Hernández. En el octavo episodio, Webster Rivas conectó otro batazo de dos bases y Márquez lo llevó al plato para establecer el definitivo 9-3.

Márquez terminó la jornada con tres imparables en cuatro turnos, incluido un cuadrangular, dos carreras anotadas y dos producidas. Ureña, por su parte, remolcó tres anotaciones con su vuelacercas.

Érick Casillas se quedó con la victoria después de relevar en la cuarta entrada y retirar a los cinco bateadores que enfrentó, tres de ellos por la vía del ponche.

Durango se mantiene en el segundo lugar

Con el triunfo, Caliente mejoró su marca a 46 victorias y 36 derrotas, conservándose en el segundo lugar de la Zona Norte. Además, el equipo no pierde una serie como local desde la disputada ante Dorados de Chihuahua entre el 2 y el 4 de junio.

La racha de seis series ganadas comenzó contra Saraperos de Saltillo y continuó frente a Tecos de los Dos Laredos, Algodoneros de Unión Laguna, Acereros de Monclova, Dorados de Chihuahua y ahora Rieleros de Aguascalientes.

El tercer encuentro se disputará este domingo 26 de julio a las 14:05 horas. Spencer Turnbull está anunciado como abridor de Caliente, mientras que Adrián Almeida subirá a la lomita por Aguascalientes.