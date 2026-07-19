Caliente de Durango: la novena duranguense cae ante Acereros, pero se lleva la serie

Caliente de Durango no pudo completar la barrida en Monclova y cayó por pizarra de 7-2 ante Acereros en el tercer compromiso de la serie, no obstante, la novena dirigida por Óscar Robles cumplió con el objetivo de llevarse dos de los tres encuentros disputados en territorio coahuilense.

La ofensiva local atacó desde las primeras entradas al abridor Ian Villers, mientras que Wilmer Ríos mantuvo en silencio a los bateadores duranguenses durante seis capítulos. Christopher Escárrega evitó la blanqueada con un cuadrangular de dos carreras en la séptima entrada, aunque la reacción no fue suficiente para revertir la amplia desventaja.

Con el resultado, Caliente colocó su marca en 42 triunfos y 35 derrotas, conservando el segundo lugar de la Zona Norte y una ventaja de un juego sobre Sultanes de Monterrey, que cayó ante Rieleros y quedó con récord de 41-36.

Acereros castiga desde el inicio

Monclova tomó la ventaja desde la parte baja del primer episodio. Magneuris Sierra abrió el ataque con un doblete al jardín izquierdo y posteriormente anotó con otro batazo de dos estaciones conectado por Juan Mora.

Ramón Hernández continuó la ofensiva con un sencillo al jardín derecho que permitió a Mora cruzar el plato para colocar el 2-0.

Acereros volvió a castigar en el segundo capítulo. Alan Trejo, Aldo Núñez y Sierra ligaron imparables, antes de que el propio Sierra produjera la tercera carrera del encuentro. Leo Heras amplió la ventaja con un sencillo que impulsó dos anotaciones y colocó el marcador 5-0.

Villers terminó su participación después de una entrada y un tercio, en las que enfrentó a 12 bateadores, permitió ocho imparables y cinco carreras.

Monclova amplía la diferencia

Esteban Bloch ingresó como relevista y consiguió detener momentáneamente el ataque, pero Acereros agregó dos carreras durante la cuarta entrada.

Ramón Hernández produjo la sexta anotación con un sencillo al jardín central que llevó al plato a Juan Mora. Más tarde, Rodolfo Amador conectó doblete y remolcó al propio Hernández para colocar el 7-0 .

Mientras tanto, Wilmer Ríos mantuvo el control desde el montículo. Caliente consiguió tres imparables consecutivos en la sexta entrada y parecía acercarse en el marcador, pero un confuso corrido de bases terminó en doble matanza y dejó sin carreras a los visitantes.

Escárrega evita la blanqueada

La respuesta de Caliente llegó en la apertura del séptimo episodio. José Carlos Ureña conectó un doblete al jardín derecho y Christopher Escárrega apareció con un cuadrangular por el jardín izquierdo para producir las dos carreras de Durango.

El recién incorporado conectó su cuarto jonrón de la campaña y redujo la diferencia a cinco anotaciones. Durango volvió a amenazar en el noveno episodio con sencillos de Daniel Johnson y Escárrega , pero el relevista Iván Armstrong logró cerrar el juego sin recibir daño.

La novena duranguense viajará ahora a Chihuahua para enfrentar a Dorados los días martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de julio, con los tres encuentros programados para comenzar a las 19:00 horas. El cuerpo técnico contempla utilizar como abridores a Spencer Turnbull, Joan Adon y Devin Smeltzer, aunque la rotación todavía no ha sido confirmada oficialmente.